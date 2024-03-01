https://sputnikarabic.ae/20240301/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-ميغ-23-وسو-25-و639-مسيرة-أوكرانية-1086549312.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين "ميغ-23" و"سو-25" و639 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلتين "ميغ-23" و"سو-25" و639 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في ملخص سير العملية العسكرية للفترة من 24 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار الجاري، أن القوات الروسية أسقطت "ميغ-23"... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T11:18+0000
2024-03-01T11:18+0000
2024-03-01T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلتين من طراز "ميغ-23" و"سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية".وأضاف أنه تم صد 18 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك والقوات الروسية تعزز مواقعها، مشيرًا إلى أنه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال هذه الفترة أكثر من 2835 عسكريًا وسبع دبابات و16 مركبة قتالية مدرعة و49 مركبة و24 مدفعًا ميدانيًا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240301/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-بلدات-في-اتجاه-أفدييفكا-وتدمر-23-دبابة-أوكرانية-1086548765.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلتين "ميغ-23" و"سو-25" و639 مسيرة أوكرانية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في ملخص سير العملية العسكرية للفترة من 24 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار الجاري، أن القوات الروسية أسقطت "ميغ-23" و"سو-25" و639 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلتين من طراز "ميغ-23" و"سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية".
وتابع البيان: "تمكنت القوات الروسية من إسقاط صاروخين كروز من طراز "ستورم شادو"، وأربع قنابل موجهة من طراز "جدام"، و35 صاروخا من طراز "هيمارس"، و639 طائرة دون طيار".
وأضاف أنه تم صد 18 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك والقوات الروسية تعزز مواقعها، مشيرًا إلى أنه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال هذه الفترة أكثر من 2835 عسكريًا وسبع دبابات و16 مركبة قتالية مدرعة و49 مركبة و24 مدفعًا ميدانيًا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.