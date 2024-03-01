https://sputnikarabic.ae/20240301/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-بلدات-في-اتجاه-أفدييفكا-وتدمر-23-دبابة-أوكرانية-1086548765.html

القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في اتجاه أفدييفكا وتدمر 23 دبابة أوكرانية

القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في اتجاه أفدييفكا وتدمر 23 دبابة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في ملخص سير العملية العسكرية للفترة من 24 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار الجاري، بأن القوات الروسية سيطرت على اتجاه... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T10:52+0000

2024-03-01T10:52+0000

2024-03-01T11:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086247309_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_d360c0094b3e0ce6ef774d2e4d6083a6.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات القوات الروسية بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصلت التقدم في الاتجاه الغربي".وأشار البيان إلى أنه "على مدار أسبوع في هذا الاتجاه، فقد العدو أكثر من 2600 جندي، 23 دبابة، منها أبرامز أمريكية الصنع، و45 مركبة قتالية مدرعة، و83 مركبة، بالإضافة إلى 26 مدفعا ميدانيا".وبحسب البيان، فإنه في هذا الاتجاه "تم صد 30 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا للبيان، فإن "خسائر العدو بلغت أكثر من 755 عسكريا وثلاث دبابات وست مركبات قتالية مدرعة و18 مركبة و23 مدفعا ميدانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يحيد-أفراد-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أفدييفكا-فيديو-1086531209.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا