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القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في اتجاه أفدييفكا وتدمر 23 دبابة أوكرانية
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240301/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-بلدات-في-اتجاه-أفدييفكا-وتدمر-23-دبابة-أوكرانية-1086548765.html
القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في اتجاه أفدييفكا وتدمر 23 دبابة أوكرانية
القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في اتجاه أفدييفكا وتدمر 23 دبابة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في ملخص سير العملية العسكرية للفترة من 24 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار الجاري، بأن القوات الروسية سيطرت على اتجاه... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T10:52+0000
2024-03-01T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات القوات الروسية بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصلت التقدم في الاتجاه الغربي".وأشار البيان إلى أنه "على مدار أسبوع في هذا الاتجاه، فقد العدو أكثر من 2600 جندي، 23 دبابة، منها أبرامز أمريكية الصنع، و45 مركبة قتالية مدرعة، و83 مركبة، بالإضافة إلى 26 مدفعا ميدانيا".وبحسب البيان، فإنه في هذا الاتجاه "تم صد 30 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا للبيان، فإن "خسائر العدو بلغت أكثر من 755 عسكريا وثلاث دبابات وست مركبات قتالية مدرعة و18 مركبة و23 مدفعا ميدانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يحيد-أفراد-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أفدييفكا-فيديو-1086531209.html
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القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في اتجاه أفدييفكا وتدمر 23 دبابة أوكرانية

10:52 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 11:02 GMT 01.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في ملخص سير العملية العسكرية للفترة من 24 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار الجاري، بأن القوات الروسية سيطرت على اتجاه أفدييفكا على بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبيتروفسكوي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات القوات الروسية بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصلت التقدم في الاتجاه الغربي".

وأضافت الدفاع: "تم صد 48 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أنه "على مدار أسبوع في هذا الاتجاه، فقد العدو أكثر من 2600 جندي، 23 دبابة، منها أبرامز أمريكية الصنع، و45 مركبة قتالية مدرعة، و83 مركبة، بالإضافة إلى 26 مدفعا ميدانيا".

وتابع البيان: "في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من القوات الروسية، من خلال الإجراءات النشطة، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوى البشرية والمعدات للعدو في مناطق إيفانوفكا وبيشانوي وبريكولوتنوي في مقاطعة خاركوف".

وبحسب البيان، فإنه في هذا الاتجاه "تم صد 30 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للبيان، فإن "خسائر العدو بلغت أكثر من 755 عسكريا وثلاث دبابات وست مركبات قتالية مدرعة و18 مركبة و23 مدفعا ميدانيا".
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحيد أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا... فيديو
أمس, 16:45 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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