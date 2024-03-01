https://sputnikarabic.ae/20240301/النرويج-تعلن-تحويل-114-مليون-دولار-من-إسرائيل-إلى-السلطة-الفلسطينية-1086542395.html
النرويج تعلن تحويل 114 مليون دولار من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية
النرويج تعلن تحويل 114 مليون دولار من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة النرويجية، أمس الخميس، أن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، لافتة إلى أنها ستتلقى المزيد من الأموال، في الأيام... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T07:05+0000
2024-03-01T07:05+0000
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "النرويج وافقت، في 18 فبراير(شباط الماضي)، على المساعدة في تحويل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعتها إسرائيل ولكن تم حجبها بسبب رفضها تحويل الأموال المخصصة لغزة، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)". وزعمت إسرائيل أن جزءا من الأموال التي تستخدمها السلطة الفلسطينية لدفع تكاليف الخدمات والموظفين في غزة (نحو 260 مليون شيكل مايعادل 73 مليون دولار شهريا)، يمكن أن ينتهي بها الأمر في أيدي حركة حماس الفلسطينية.وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد صرحت الثلاثاء الماضي، بأن "إسرائيل ستقوم بالإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية".وأشارت يلين إلى أن "الولايات المتحدة حثت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية".كما لفتت إلى أنها حددت، في الآونة الأخيرة، في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عددًا من الخطوات التي تعتقد الولايات المتحدة أنه يجب اتخاذها.وتتضمن هذه الإجراءات "إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين (العاملين داخل إسرائيل)، وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية".وأكدت يلين أن "هذه الإجراءات حيوية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع أموال الضرائب الفلسطينية وتحصل على مبلغ مقابل ذلك قبل أن تقوم بتحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان يزور إسرائيل وقتذاك، عن رفضه تحويل "ولا حتى شيكل واحد" إلى السلطة الفلسطينية.وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، على خطة لتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية مع اقتطاع حصة قطاع غزة منها.ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية، الخطة الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف وإجبار إسرائيل على تحويل الأموال كافة.
https://sputnikarabic.ae/20240121/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تعلق-على-تحويل-إسرائيل-أموال-الضرائب-إلى-النرويج-1085240207.html
https://sputnikarabic.ae/20240117/ممثل-الاتحاد-الأوروبي-الاقتطاعات-الإسرائيلية-من-الضرائب-تعرض-السلطة-الفلسطينية-للانهيار-1085121180.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
النرويج تعلن تحويل 114 مليون دولار من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية
07:05 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 07:12 GMT 01.03.2024)
أعلنت الحكومة النرويجية، أمس الخميس، أن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، لافتة إلى أنها ستتلقى المزيد من الأموال، في الأيام المقبلة.
وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "النرويج وافقت، في 18 فبراير(شباط الماضي)، على المساعدة في تحويل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعتها إسرائيل ولكن تم حجبها بسبب رفضها تحويل الأموال المخصصة لغزة، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".
وزعمت إسرائيل أن جزءا من الأموال التي تستخدمها السلطة الفلسطينية لدفع تكاليف الخدمات والموظفين في غزة (نحو 260 مليون شيكل مايعادل 73 مليون دولار شهريا)، يمكن أن ينتهي بها الأمر في أيدي حركة حماس الفلسطينية.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد صرحت الثلاثاء الماضي، بأن "إسرائيل ستقوم بالإفراج عن عائدات الضرائب
للسلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية".
وأشارت يلين إلى أن "الولايات المتحدة حثت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية".
كما لفتت إلى أنها حددت، في الآونة الأخيرة، في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، عددًا من الخطوات التي تعتقد الولايات المتحدة أنه يجب اتخاذها.
وتتضمن هذه الإجراءات "إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين (العاملين داخل إسرائيل)، وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية".
وأكدت يلين أن "هذه الإجراءات حيوية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع أموال الضرائب الفلسطينية
وتحصل على مبلغ مقابل ذلك قبل أن تقوم بتحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان يزور إسرائيل وقتذاك، عن رفضه تحويل "ولا حتى شيكل واحد" إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، على خطة لتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية مع اقتطاع حصة قطاع غزة منها.
ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية
، الخطة الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف وإجبار إسرائيل على تحويل الأموال كافة.