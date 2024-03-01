https://sputnikarabic.ae/20240301/انقلاب-قشرة-الأرض-رأسا-على-عقب-أسفل-البحر-المتوسط-يهدد-بكوارث----1086559398.html

انقلاب قشرة الأرض "رأسا على عقب" أسفل البحر المتوسط يهدد بكوارث

انقلاب قشرة الأرض "رأسا على عقب" أسفل البحر المتوسط يهدد بكوارث

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة جديدة بأن اهتزازات الأرض ترسم صورة زلزالية لما كان في يوم من الأيام قطعة من سطح كوكبنا، مشيرةً إلى أنها الآن تقع رأسًا على عقب في أعماق البحر... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T13:12+0000

2024-03-01T13:12+0000

2024-03-01T13:12+0000

مجتمع

علوم

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وأوضحت الدراسة أن إسبانيا معرضة بشكل غير عادي للزلازل العميقة والنادرة، مشيرةً إلى أن هذا اللوح التكتوني المقلوب قد يكون له علاقة بذلك.وشرح الجيولوجيان داويوان صن من جامعة "العلوم والتكنولوجيا" الصينية، وميغان ميلر من الجامعة "الوطنية الأسترالية": "منذ عام 1954، كانت هناك 5 زلازل كبيرة وعميقة التركيز متقاربة بعمق أكبر من 600 كيلومتر تحت مدينة غرناطة الإسبانية".وعادة ما تتبع الزلازل التي تحدث على هذه الأعماق هزات ارتدادية كبيرة، ولكن عندما فحص صن وميلر البيانات الزلزالية من زلزال إسبانيا عام 2010، لم تكن هناك هزات ارتدادية يمكن رؤيتها.وبحسب الدراسة، فإنه عندما تندفع الصفائح التكتونية نحو بعضها بعضا، فإنها غالبًا ما تنزاح بحيث تنزلق إحداها تحت الأخرى في عملية تسمى الاندساس، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الاصطدامات إلى تدمير الجزء الغارق من الصفيحة، ما يؤدي إلى رفع القشرة لتكوين الجبال وتشابك مصير الصفيحتين كواحد.وتشكل البلاطة المغمورة سيليكات المغنيسيوم المائية في طبقاتها العليا عندما تتعرض لمياه المحيط، ومع غرق اللوح، تجف هذه السيليكات وتصبح أكثر هشاشة، وتصبح أكثر عرضة للزلازل وتباطؤ الموجات الزلزالية بطريقة يمكن لعلماء الزلازل اكتشافها.واستمرت الموجات الزلزالية خلال زلزال غرناطة 2010، لفترة طويلة بشكل غير عادي وكان لها مرحلة إضافية متأخرة من النشاط، ويمكن تفسير ذلك من خلال تحرك الموجات الزلزالية بشكل أبطأ في الجزء السفلي من لوح البوران بدلاً من الجزء العلوي.وأوضح صن: "تم نقل كمية كبيرة من المياه إلى المنطقة الانتقالية للوشاح، مما يشير إلى وجود لوح بارد نسبيًا".وتذهب الدراسة الجديدة إلى أبعد من ذلك من خلال استنتاج أنها انقلبت تمامًا، وهبطت جانب السيليكات إلى الأسفل بطريقة يمكن أن تفسر التعقيد الغريب للهياكل التكتونية في المنطقة والزلازل العرضية التي يزيد عمقها عن 600 كيلومتر، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختم العلماء، بالقول: "هذا يؤكد أن اللوح الموجود أسفل بيتيك جنوبي إسبانيا عبارة عن غلاف صخري محيطي مغمور".

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علوم