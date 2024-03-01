https://sputnikarabic.ae/20240301/بايدن-يوقع-مشروع-قانون-ميزانية-مؤقتة-للحكومة-لتجنب-الإغلاق-1086578654.html
بايدن يوقع مشروع قانون ميزانية مؤقتة للحكومة لتجنب الإغلاق
بايدن يوقع مشروع قانون ميزانية مؤقتة للحكومة لتجنب الإغلاق
سبوتنيك عربي
أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتًا لتجنب تهديد الإغلاق الحكومي. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T19:53+0000
2024-03-01T19:53+0000
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وذكر البيت الأبيض أنه تمت الموافقة على الميزانية المؤقتة ذات الصلة من قبل مجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب).وبحسب البيت الأبيض فإن حدود التمويل المؤقت الحالية للحكومة الفيدرالية لمختلف الوكالات تنتهي في 1 مارس/ آذار و8 مارس، وتمدد المبادرة الجديدة الفترتين حتى 8 و22 مارس على التوالي، مما يمنح المشرعين وقتا إضافيا لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية السنوية الكاملة.وسبق أن توصل المشرعون من الحزبين إلى اتفاق على ستة مشاريع قوانين توفر التمويل لمختلف مجالات العمل الحكومي، كالعلوم والتجارة والطاقة والنقل والبناء العسكري وغيرها، ويجب اعتماد هذه الحزمة من اللوائح بحلول 8 مارس.ويجب الانتهاء من ستة مشاريع قوانين أخرى، بما في ذلك اعتمادات الدفاع والمالية والأمن الداخلي والعمليات الخارجية، وإقرارها بحلول 22 مارس.
https://sputnikarabic.ae/20240227/الخارجية-الروسية-أمريكا-وبريطانيا-تستخدمان-مجموعة-السبع-كأغبياء-مفيدين-1086452475.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يوقع مشروع قانون ميزانية مؤقتة للحكومة لتجنب الإغلاق
أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتًا لتجنب تهديد الإغلاق الحكومي.
وذكر البيت الأبيض أنه تمت الموافقة على الميزانية المؤقتة ذات الصلة من قبل مجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب).
وبحسب البيت الأبيض فإن حدود التمويل المؤقت الحالية للحكومة الفيدرالية لمختلف الوكالات تنتهي في 1 مارس/ آذار و8 مارس، وتمدد المبادرة الجديدة الفترتين حتى 8 و22 مارس على التوالي، مما يمنح المشرعين وقتا إضافيا لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية السنوية الكاملة.
وسبق أن توصل المشرعون من الحزبين إلى اتفاق على ستة مشاريع قوانين توفر التمويل لمختلف مجالات العمل الحكومي، كالعلوم والتجارة والطاقة والنقل والبناء العسكري وغيرها، ويجب اعتماد هذه الحزمة من اللوائح بحلول 8 مارس.
ويجب الانتهاء من ستة مشاريع قوانين أخرى، بما في ذلك اعتمادات الدفاع والمالية والأمن الداخلي والعمليات الخارجية، وإقرارها بحلول 22 مارس.