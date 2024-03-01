https://sputnikarabic.ae/20240301/بعد-خسائره-الكبيرة-في-حرب-غزة-الجيش-الإسرائيلي-في-حاجة-عاجلة-لتجنيد-7000-جندي-لتعزيز-قواته-1086543175.html
بعد خسائره الكبيرة في حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي لتعزيز قواته
بعد خسائره الكبيرة في حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي لتعزيز قواته
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي من أجل تعزيز قواته العسكرية. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T07:45+0000
2024-03-01T07:45+0000
2024-03-01T07:45+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن "هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، تشير لأول مرة، إلى وجود حاجة ماسة لدى الجيش بتجنيد ما لا يقل عن 7000 جندي إسرائيلي لتعزيز قواتها".وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه بعيدا عن "قانون التجنيد" وضرورة مناقشته، فإن الجيش الإسرائيلي بعيد في الوقت الحالي عن مجال السياسة، وعليه يجب التجنيد الفوري لما يزيد عن 7000 جندي.ولفتت الصحيفة إلى أن هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، في حالة من الصدمة جراء سقوط عدد كبير من الضباط والجنود خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اقتربت من 150 يوما كاملة، مؤكدة سقوط 582 ضابطا وجنديا خلال تلك الحرب على القطاع.ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن بلاده لم تشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما وهو ما يدعو إسرائيل إلى إقرار تعديلات على قانون التجنيد.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غالانت، أن "إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ 75 عاما، وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240228/غالانت-لم-نشهد-مثل-هذه-الحرب-منذ-75-عاما-مما-يدعونا-لإقرار-تعديلات-على-قانون-التجنيد-1086497913.html
https://sputnikarabic.ae/20240301/وزير-إسرائيلي-يجب-محو-مخاوفنا-من-مفهوم-شهر-رمضان-1086541789.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
بعد خسائره الكبيرة في حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي لتعزيز قواته
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي من أجل تعزيز قواته العسكرية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن "هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، تشير لأول مرة، إلى وجود حاجة ماسة لدى الجيش بتجنيد ما لا يقل عن 7000 جندي إسرائيلي لتعزيز قواتها".
وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه بعيدا عن "قانون التجنيد"
وضرورة مناقشته، فإن الجيش الإسرائيلي بعيد في الوقت الحالي عن مجال السياسة، وعليه يجب التجنيد الفوري لما يزيد عن 7000 جندي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، في حالة من الصدمة جراء سقوط عدد كبير من الضباط والجنود خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اقتربت من 150 يوما كاملة، مؤكدة سقوط 582 ضابطا وجنديا خلال تلك الحرب على القطاع.
ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن بلاده لم تشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما وهو ما يدعو إسرائيل إلى إقرار تعديلات على قانون التجنيد.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غالانت، أن "إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب الدائرة
على قطاع غزة منذ 75 عاما، وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة
.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل
إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".