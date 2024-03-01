https://sputnikarabic.ae/20240301/حماس-القيادة-الإسرائيلية-تتعمد-قتل-أسراها-للتخلص-من-هذا-الملف-1086574345.html

"القسام": القيادة الإسرائيلية تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف

"القسام": القيادة الإسرائيلية تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، بأن عدد الأسرى الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة تجاوز 70 أسيرا. 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T16:47+0000

2024-03-01T16:47+0000

2024-03-01T16:48+0000

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وقال أبو عبيدة في بيان عبر قناته في "تلغرام": "سبق أن أعلنا أن اتصالنا قد انقطع مع مجاهدينا الذين يحرسون عددا من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأننا نرجح أن عددا من الأسرى قد تم قتلهم نتيجة القصف الصهيوني".وأضاف: "عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيشِ العدو في قطاع غزة قد يتجاوز سبعين أسيرا وقد حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى ولكن بات واضحا أن قيادة العدوّ تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".وتابع البيان: "في ذات الوقت نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن غانتس، قوله خلال مشاركته في مظاهرة مؤيدة لعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة: "هناك أولوية قصى لتل أبيب تقضي بالإسراع بعودة هؤلاء المحتجزين".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".

https://sputnikarabic.ae/20240301/عضوان-من-الكابينيت-الإسرائيلي-يخرجان-في-مظاهرة-للمطالبة-بعودة-المحتجزين-لدى-حماس-1086561100.html

https://sputnikarabic.ae/20240301/غانتس-الأولوية-القصوى-لإسرائيل-تتمثل-في-إعادة-المحتجزين-لدى-حماس-1086544310.html

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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن