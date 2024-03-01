https://sputnikarabic.ae/20240301/حماس-منظمة-التحرير-الفلسطينية-الممثل-الشرعي-والوحيد-للشعب-الفلسطيني-1086560407.html

"حماس": منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

"حماس": منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس" أن الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في العاصمة الروسية موسكو، اتفقت على استمرار اجتماعاتها، للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تحت مظلة منظمة التحرير... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T13:27+0000

2024-03-01T13:27+0000

2024-03-01T13:27+0000

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وقالت حماس في بيان، اليوم الجمعة، إن "الروح الإيجابية البناءة سادت الاجتماع".وأمس الخميس، انطلق في العاصمة الروسية موسكو اللقاء الفلسطيني الفلسطيني، الذي حضرته الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها حركتا فتح وحماس.وناقشت الفصائل خلال الاجتماع بحث تشكيل حكومة تكنوقراط، وإعاة توحيد الصف الفلسطيني وبحث ما يجري في قطاع غزة.وأتى اللقاء تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية التي دعت إليه، في محاولة منها لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007.

https://sputnikarabic.ae/20240224/حركة-فتح-لم-ولن-يتم-تشكيل-حكومة-بعيدا-عن-منظمة-التحرير-الفلسطينية-1086361450.html

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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار