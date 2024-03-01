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https://sputnikarabic.ae/20240301/ديناميات-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-لروسيا-على-مدى-السنوات-الـ10-الماضية-1086548079.html
ديناميات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى السنوات الـ10 الماضية
ديناميات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى السنوات الـ10 الماضية
سبوتنيك عربي
ديناميات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى السنوات الـ 10 الماضية
2024-03-01T13:54+0000
2024-03-01T13:54+0000
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وقال الرئيس بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الفدرالية الروسية:وتابع بوتين: "إن معدل النمو وكيفيته تجعلان من الممكن أن نأمل بل ونؤكد أننا سنتمكن في الأجل القصير من تحقيق خطوة أخرى إلى الأمام لكي نُدرَج في أكبر أربعة اقتصادات في العالم".شاهد أيضا - آفاق تنمية الاقتصاد العالمي
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ديناميات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى السنوات الـ 10 الماضية
ديناميات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى السنوات الـ 10 الماضية

ديناميات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى السنوات الـ10 الماضية

13:54 GMT 01.03.2024
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الفدرالية الروسية، أمس الخميس، بأن "الاقتصاد الروسي سيدخل ضمن أكبر 4 اقتصادات في العالم، في المستقبل القريب".
وقال الرئيس بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الفدرالية الروسية:

اليوم، روسيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، من حيث الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية (لروسيا) مع خامس أكبر اقتصاد في العالم".

وتابع بوتين: "إن معدل النمو وكيفيته تجعلان من الممكن أن نأمل بل ونؤكد أننا سنتمكن في الأجل القصير من تحقيق خطوة أخرى إلى الأمام لكي نُدرَج في أكبر أربعة اقتصادات في العالم".
ديناميات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى السنوات الـ 10 الماضية - سبوتنيك عربي
ديناميات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى السنوات الـ 10 الماضية - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - آفاق تنمية الاقتصاد العالمي
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