روسيا تنفذ عملية إطلاق تدريبية لصاروخ "يارس" الاستراتيجي العابر للقارات... فيديو
13:37 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 14:10 GMT 01.03.2024)
© Sputnik . Sergei Razbakov, Andrei Mazuninإطلاق صاروخ "يارس"
© Sputnik . Sergei Razbakov, Andrei Mazunin
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية نفذت عملية إطلاق تدريبية قتالية لصاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات التابع لنظام الصواريخ الأرضية المتنقلة في ساحة تدريب في كامتشاتكا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية، نفذت أطقم تشكيل "يوشكار-أولا" إطلاقًا تدريبيًا قتاليًا لصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب متنقل من طراز "يارس"، ومجهز برؤوس حربية متعددة".
⚡️"قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية نفذت عملية إطلاق تدريبية قتالية للصاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات التابع لنظام الصواريخ الأرضية المتنقلة في ساحة تدريب في كامتشاتكا".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 1, 2024
◀️وزارة الدفاع الروسية pic.twitter.com/VpQLl7dam0
وأضاف البيان أن الرؤوس الحربية التدريبية وصلت إلى المنطقة المحددة في ميدان تدريب كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.
وأكد البيان أن الهدف من الإطلاق هو التأكد من الخصائص التكتيكية والفنية والطيرانية للمنظومة الصاروخية الحديثة.
27 فبراير, 17:05 GMT
ويعد صاروخ "يارس" الباليستي الروسي العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت"، الذي أشار إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.
يتكون صاروخ "يارس" من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه من على متن المركبات أو من صوامع الإطلاق على حد سواء ولا تستخدمه سوى روسيا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل "كوزيل" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.