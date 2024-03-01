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https://sputnikarabic.ae/20240301/روسيا-تنفذ-عملية-إطلاق-تدريبية-لصاروخ-ياريس-الاستراتيجي-العابر-للقارات--1086561273.html
روسيا تنفذ عملية إطلاق تدريبية لصاروخ "يارس" الاستراتيجي العابر للقارات... فيديو
روسيا تنفذ عملية إطلاق تدريبية لصاروخ "يارس" الاستراتيجي العابر للقارات... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية نفذت عملية إطلاق تدريبية قتالية لصاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات التابع... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T13:37+0000
2024-03-01T14:10+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية، نفذت أطقم تشكيل "يوشكار-أولا" إطلاقًا تدريبيًا قتاليًا لصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب متنقل من طراز "يارس"، ومجهز برؤوس حربية متعددة".وأكد البيان أن الهدف من الإطلاق هو التأكد من الخصائص التكتيكية والفنية والطيرانية للمنظومة الصاروخية الحديثة.ويعد صاروخ "يارس" الباليستي الروسي العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت"، الذي أشار إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.يتكون صاروخ "يارس" من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه من على متن المركبات أو من صوامع الإطلاق على حد سواء ولا تستخدمه سوى روسيا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل "كوزيل" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.
https://sputnikarabic.ae/20240227/قوته-تكافئ-10-قنابل-نووية-قدرات-صاروخ-يارس-الروسي-العابر-للقارات-1086461432.html
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روسيا تنفذ عملية إطلاق تدريبية لصاروخ "يارس" الاستراتيجي العابر للقارات... فيديو

13:37 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 14:10 GMT 01.03.2024)
© Sputnik . Sergei Razbakov, Andrei Mazuninإطلاق صاروخ "يارس"
إطلاق صاروخ يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Sergei Razbakov, Andrei Mazunin
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية نفذت عملية إطلاق تدريبية قتالية لصاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات التابع لنظام الصواريخ الأرضية المتنقلة في ساحة تدريب في كامتشاتكا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية، نفذت أطقم تشكيل "يوشكار-أولا" إطلاقًا تدريبيًا قتاليًا لصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب متنقل من طراز "يارس"، ومجهز برؤوس حربية متعددة".

وأضاف البيان أن الرؤوس الحربية التدريبية وصلت إلى المنطقة المحددة في ميدان تدريب كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وأكد البيان أن الهدف من الإطلاق هو التأكد من الخصائص التكتيكية والفنية والطيرانية للمنظومة الصاروخية الحديثة.
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ويعد صاروخ "يارس" الباليستي الروسي العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت"، الذي أشار إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.
يتكون صاروخ "يارس" من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه من على متن المركبات أو من صوامع الإطلاق على حد سواء ولا تستخدمه سوى روسيا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل "كوزيل" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.
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