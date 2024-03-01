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https://sputnikarabic.ae/20240301/سفير-مصري-سابق-لدى-تل-أبيب-لا-يجب-الاستهانة-بالتهديدات-الإسرائيلية-باجتياح-رفح-1086571004.html
سفير مصري سابق لدى تل أبيب: لا يجب الاستهانة بالتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح
سفير مصري سابق لدى تل أبيب: لا يجب الاستهانة بالتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح
سبوتنيك عربي
قال سفير مصر السابق لدى إسرائيل، حازم خيرت، إن القيادة الإسرائيلية أصبحت فاقدة للتوازن بصورة تمنعها من السيطرة على ردود أفعالها. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T15:27+0000
2024-03-01T15:27+0000
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وتابع، في تصريح لوكالة أنباء "العالم العربي": "لا يجب الاستهانة بالتهديدات التي تطلقها إسرائيل حول اجتياح مدينة رفح الفلسطينية".وأضاف أن، "رئيس وزراء إسرائيل يضع في حسبانه رد فعل مصر لاجتياح رفح إذا حدث، لكن رغم ذلك يجب أن يتم أخذ التهديدات بالاجتياح على محمل الجد لأن إدارته للأزمة أصبحت متسرعة في ذات الوقت الذي يواجه فيه الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية".وأوضح أن نتنياهو يعلم أن حياته السياسية ستنتهي بعد الحرب وأنه ربما يتم محاكمته خاصة أن الرأي العام الإسرائيلي وصل إلى مرحلة الغليان، مشيرا إلى أن كل ذلك يدفعه للقيام بأي أعمال لمحاولة تحقيق إنجاز عسكري في غزة.واستطرد: "تحرك نتنياهو سيكون مرتبطا بكم الضغوط التي يتعرض لها وربما يكون غير متوقع، خاصة أننا نشهد حتى الآن حصيلة قتلى غير متوقعة وصلت إلى نحو 30 ألف قتيل منذ بدء الحرب على غزة"، مضيفا: "مصر سيكون لها دور في حالة حدوث ذلك".وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الثلاثاء الماضي، إن أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح سيكون له عواقب كارثية على السلام في المنطقة.وأوضح السفيرالسابق أن مصر تواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة، وحتى إذا لم تعترف إسرائيل بذلك، فإن ما يهم القاهرة هو تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في المقام الأول.ولفت إلى عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها مصر لإرسال مساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أنها تمثل جزءا من جهودها في هذا المجال منذ بدء الحرب.وتسبب القصف الإسرائيلي والعمليات البرية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مقتل نحو 30 ألف فلسطيني وإصابة نحو 70 ألفا آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, مصر

سفير مصري سابق لدى تل أبيب: لا يجب الاستهانة بالتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح

15:27 GMT 01.03.2024
© AP Photo / Hatem Aliتداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين
تداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Hatem Ali
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قال سفير مصر السابق لدى إسرائيل، حازم خيرت، إن القيادة الإسرائيلية أصبحت فاقدة للتوازن بصورة تمنعها من السيطرة على ردود أفعالها.
وتابع، في تصريح لوكالة أنباء "العالم العربي": "لا يجب الاستهانة بالتهديدات التي تطلقها إسرائيل حول اجتياح مدينة رفح الفلسطينية".
وأضاف أن، "رئيس وزراء إسرائيل يضع في حسبانه رد فعل مصر لاجتياح رفح إذا حدث، لكن رغم ذلك يجب أن يتم أخذ التهديدات بالاجتياح على محمل الجد لأن إدارته للأزمة أصبحت متسرعة في ذات الوقت الذي يواجه فيه الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية".
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وأوضح أن نتنياهو يعلم أن حياته السياسية ستنتهي بعد الحرب وأنه ربما يتم محاكمته خاصة أن الرأي العام الإسرائيلي وصل إلى مرحلة الغليان، مشيرا إلى أن كل ذلك يدفعه للقيام بأي أعمال لمحاولة تحقيق إنجاز عسكري في غزة.
واستطرد: "تحرك نتنياهو سيكون مرتبطا بكم الضغوط التي يتعرض لها وربما يكون غير متوقع، خاصة أننا نشهد حتى الآن حصيلة قتلى غير متوقعة وصلت إلى نحو 30 ألف قتيل منذ بدء الحرب على غزة"، مضيفا: "مصر سيكون لها دور في حالة حدوث ذلك".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الثلاثاء الماضي، إن أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح سيكون له عواقب كارثية على السلام في المنطقة.
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وأوضح السفيرالسابق أن مصر تواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة، وحتى إذا لم تعترف إسرائيل بذلك، فإن ما يهم القاهرة هو تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في المقام الأول.
ولفت إلى عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها مصر لإرسال مساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أنها تمثل جزءا من جهودها في هذا المجال منذ بدء الحرب.
وتسبب القصف الإسرائيلي والعمليات البرية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مقتل نحو 30 ألف فلسطيني وإصابة نحو 70 ألفا آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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