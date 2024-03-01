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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240301/سو-34-الروسية-تدمر-معاقل-للقوات-الأوكرانية-جنوبي-دونيتسك-فيديو-1086574902.html
"سو-34" الروسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك.. فيديو
"سو-34" الروسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق قيام المقاتلة الروسية "سو-34" بتدمير معاقل القوات الأوكرانية واستهداف المقاتلين الأوكرانيين في اتجاه جنوب دونيتسك. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T16:44+0000
2024-03-01T16:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال المهام القتالية، نفذت أطقم "سو-34" التابعة للقوات الجوية الروسية ضربة جوية بالصواريخ شديدة الانفجار مع وحدات التخطيط والتصحيح الشاملة".وأشارت الدفاع إلى أنه "نتيجة المهمة المحددة، تم تدمير وإصابة جميع الأهداف"، موكدة أنه "بعد الغارة الجوية، عادت المقاتلة بسلام إلى مطار المغادرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا

"سو-34" الروسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك.. فيديو

16:44 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-34"
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق قيام المقاتلة الروسية "سو-34" بتدمير معاقل القوات الأوكرانية واستهداف المقاتلين الأوكرانيين في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال المهام القتالية، نفذت أطقم "سو-34" التابعة للقوات الجوية الروسية ضربة جوية بالصواريخ شديدة الانفجار مع وحدات التخطيط والتصحيح الشاملة".
وأشارت الدفاع إلى أنه "نتيجة المهمة المحددة، تم تدمير وإصابة جميع الأهداف"، موكدة أنه "بعد الغارة الجوية، عادت المقاتلة بسلام إلى مطار المغادرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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