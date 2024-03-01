https://sputnikarabic.ae/20240301/صور-لمتطوعين-ومشاركين-بمهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي---1086567930.html
صور لمتطوعين ومشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
صور لمتطوعين ومشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
سبوتنيك عربي
تستضيف منطقة "سيريوس" الفيدرالية ومدينة سوتشي أكبر حدث دولي وهو "مهرجان الشباب العالمي-2024" الذي انطلق، اليوم الجمعة، ويستمر حتى 7 آذار/مارس الجاري. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T06:22+0000
2024-03-01T06:22+0000
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صور
مهرجان الشباب العالمي
مهرجان الشباب العالمي 2024
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фото, صور, مهرجان الشباب العالمي , مهرجان الشباب العالمي 2024
фото, صور, مهرجان الشباب العالمي , مهرجان الشباب العالمي 2024
صور لمتطوعين ومشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
06:22 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 01.03.2024)
تستضيف منطقة "سيريوس" الفيدرالية ومدينة سوتشي أكبر حدث دولي وهو "مهرجان الشباب العالمي-2024" الذي انطلق، اليوم الجمعة، ويستمر حتى 7 آذار/مارس الجاري.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي من فنزويلا في منطقة سيريوس الفيدرالية.
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي من فنزويلا في منطقة سيريوس الفيدرالية.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي يسترخون على شواطئ البحر الأسود في منطقة سيريوس الفيدرالية.
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي يسترخون على شواطئ البحر الأسود في منطقة سيريوس الفيدرالية.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
متطوعون في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
متطوعون في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
متطوع في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
متطوع في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي في منطقة سيريوس الفيدرالية.
الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي في منطقة سيريوس الفيدرالية.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المهرجان في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء التحضير لمهرجان الشباب العالمي.
المشاركون في المهرجان في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء التحضير لمهرجان الشباب العالمي.
رمز مهرجان الشباب العالمي 2024 هو دمية "شيبوراشكا".
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
متطوعة في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
متطوعة في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المهرجان في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء التحضير لمهرجان الشباب العالمي.
المشاركون في المهرجان في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء التحضير لمهرجان الشباب العالمي.
الشباب في منطقة سيريوس الفيدرالية.