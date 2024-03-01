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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240301/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-خطة-هجومية-سرية-ضد-روسيا-1086541184.html
ضابط أمريكي يكشف عن خطة هجومية سرية ضد روسيا
ضابط أمريكي يكشف عن خطة هجومية سرية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) خططت لضرب روسيا من الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت مخططها من... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T05:37+0000
2024-03-01T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ريتر، خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب"، إنه "بعد الانقلاب الذي دعمته وكالة المخابرات المركزية، في فبراير(شباط) 2014، بدأت المخابرات الأمريكية، بالتعاون مع زملاء أوكرانيين، في بناء قواعد بالقرب من الحدود الروسية لغرض وحيد هو مهاجمة روسيا".وأشار ريتر إلى أن هذا التهديد من أجهزة المخابرات والجيوش الغربية هو بالضبط ما تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستمرار.ووفقا لريتر، تعد زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أوكرانيا، حدثا أكثر أهمية بكثير من رحلة الرئيس الأمريكي إلى كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240229/شولتس-متهم-بتقديم-معلومات-استخباراتية-عن-الوحدات-البريطانية-في-أوكرانيا-1086536475.html
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العالم
العالم

ضابط أمريكي يكشف عن خطة هجومية سرية ضد روسيا

05:37 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) خططت لضرب روسيا من الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت مخططها من خلال بناء قواعد عسكرية في أوكرانيا، منذ عام 2014.
وقال ريتر، خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب"، إنه "بعد الانقلاب الذي دعمته وكالة المخابرات المركزية، في فبراير(شباط) 2014، بدأت المخابرات الأمريكية، بالتعاون مع زملاء أوكرانيين، في بناء قواعد بالقرب من الحدود الروسية لغرض وحيد هو مهاجمة روسيا".
وأشار ريتر إلى أن هذا التهديد من أجهزة المخابرات والجيوش الغربية هو بالضبط ما تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستمرار.
ووفقا لريتر، تعد زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أوكرانيا، حدثا أكثر أهمية بكثير من رحلة الرئيس الأمريكي إلى كييف.
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
شولتس متهم بتقديم معلومات استخباراتية عن الوحدات البريطانية في أوكرانيا
أمس, 19:39 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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