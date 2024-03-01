https://sputnikarabic.ae/20240301/كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-1086560525.html
لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيون
لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيون
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه لا يوجد فقط مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بل هناك ضباط محترفون من دول أخرى، من بينهم بريطانيون وفرنسيون. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T13:23+0000
2024-03-01T13:23+0000
2024-03-01T14:33+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "قبل الانقلاب (في أوكرانيا )، كان مئات الأمريكيين يجلسون في الوزارات، تمامًا كما يفترض أن لديهم الآن مرتزقة خاصة بهم، ولكن في الواقع هناك ضباط محترفون، هناك بريطانيون وفرنسيون. نحن نعلم هذا جيدا".وأضاف لافروف: "ماكرون، بعد كل السجال الذي سببه تصريحه، قال كما أفهمه إنه لا يتراجع عن كلامه. لكنك ذكرت أن واشنطن بدأت تنأى بنفسها عن هذا الموقف - وهذا ليس صحيحا تماما. في الواقع قال الرئيس بايدن شيئا من هذا القبيل، وهو أننا لن نقاتل، وقال السيد أوستن، وزير الدفاع، وهو يغادر المستشفى إنه إذا هُزمت أوكرانيا على يد روسيا، فسيتعين على الناتو قتال روسيا. وهذا أمر خطير".جاءت هذه التصريحات خلال كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2024" في تركيا.ويجمع "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الثالث، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 20 رئيسًا من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 90 وزيرا أجنبيا و80 ممثلًا لمنظمات دولية.وستركز النسخة الثالثة من المنتدى هذا العام على "تطور الدبلوماسية في أوقات الاضطرابات".
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روسيا, العالم
لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيون
13:23 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 14:33 GMT 01.03.2024)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه لا يوجد فقط مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بل هناك ضباط محترفون من دول أخرى، من بينهم بريطانيون وفرنسيون.
وقال لافروف في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "قبل الانقلاب (في أوكرانيا )، كان مئات الأمريكيين يجلسون في الوزارات، تمامًا كما يفترض أن لديهم الآن مرتزقة خاصة بهم، ولكن في الواقع هناك ضباط محترفون، هناك بريطانيون وفرنسيون. نحن نعلم هذا جيدا".
وأضاف لافروف: "ماكرون، بعد كل السجال الذي سببه تصريحه، قال كما أفهمه إنه لا يتراجع عن كلامه. لكنك ذكرت أن واشنطن بدأت تنأى بنفسها عن هذا الموقف - وهذا ليس صحيحا تماما. في الواقع قال الرئيس بايدن شيئا من هذا القبيل، وهو أننا لن نقاتل، وقال السيد أوستن، وزير الدفاع، وهو يغادر المستشفى إنه إذا هُزمت أوكرانيا على يد روسيا، فسيتعين على الناتو قتال روسيا. وهذا أمر خطير".
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2024" في تركيا.
ويجمع "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الثالث، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 20 رئيسًا من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 90 وزيرا أجنبيا و80 ممثلًا لمنظمات دولية.
وستركز النسخة الثالثة من المنتدى هذا العام على "تطور الدبلوماسية في أوقات الاضطرابات".