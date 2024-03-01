https://sputnikarabic.ae/20240301/لافروف-يبحث-مع-وزير-الخارجية-التركي-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1086559177.html
لافروف يبحث مع وزير الخارجية التركي الوضع في الشرق الأوسط
لافروف يبحث مع وزير الخارجية التركي الوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، أجريا اجتماعا مشتركا وذلك على هامش فعاليات "منتدى... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T13:00+0000
2024-03-01T13:00+0000
2024-03-01T13:00+0000
روسيا
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وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أنه "خلال المحادثة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تم التطرق إلى الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة البحر الأسود".ولفت البيان إلى أن وزراء خارجيتي روسيا وتركيا، تبادلا وجهات النظر حول القضايا الحالية المتعلقة بالحوار السياسي الروسي التركي والتعاون التجاري والاقتصادي.وسيجمع "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الثالث، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 20 رئيسًا من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 90 وزيرا أجنبيا و80 ممثلًا للمنظمات الدولية، فيما ستركز النسخة الثالثة من المنتدى، هذا العام، على "تطور الدبلوماسية في أوقات الاضطرابات".وأقيم المنتدى الدبلوماسي السابق في أنطاليا التركية، في مارس/ آذار 2022.
https://sputnikarabic.ae/20240301/لافروف-يصل-تركيا-للمشاركة-في-فعاليات-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-فيديو-1086539235.html
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روسيا
لافروف يبحث مع وزير الخارجية التركي الوضع في الشرق الأوسط
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، أجريا اجتماعا مشتركا وذلك على هامش فعاليات "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، حيث تمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة البحر الأسود.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أنه "خلال المحادثة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تم التطرق إلى الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة البحر الأسود".
ولفت البيان إلى أن وزراء خارجيتي روسيا وتركيا، تبادلا وجهات النظر حول القضايا الحالية المتعلقة بالحوار السياسي الروسي التركي والتعاون التجاري والاقتصادي.
وسيجمع "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الثالث، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 20 رئيسًا من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 90 وزيرا أجنبيا و80 ممثلًا للمنظمات الدولية، فيما ستركز النسخة الثالثة من المنتدى، هذا العام، على "تطور الدبلوماسية في أوقات الاضطرابات".
وأقيم المنتدى الدبلوماسي السابق في أنطاليا التركية، في مارس/ آذار 2022.