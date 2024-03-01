https://sputnikarabic.ae/20240301/لانتسيت-تهاجم-مدرعات-ومقرات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1086546446.html
"لانتسيت" تهاجم مدرعات ومقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
"لانتسيت" تهاجم مدرعات ومقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتدمير معدات عسكرية تابعة لقوات نظام كييف بواسطة... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T09:53+0000
2024-03-01T09:53+0000
2024-03-01T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082823579_114:0:1108:559_1920x0_80_0_0_e54387a47d548b650673106ed649f405.jpg
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام الجيش الروسي بإطلاق المسيرات وضرب عدد من المواقع الأوكرانية على محور جنوب دونتيسك.كما وثّقت الكاميرات عملية تتبع بعض الآليات العسكرية، حيث تم استهداف ناقلات جند ومدفعية تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية في مناطق مختلفة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"لانتسيت" تهاجم مدرعات ومقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتدمير معدات عسكرية تابعة لقوات نظام كييف بواسطة مسيرات "لانتسيت" على محور جنوب دونيتسك.
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام الجيش الروسي بإطلاق المسيرات وضرب عدد من المواقع الأوكرانية على محور جنوب دونتيسك.
كما وثّقت الكاميرات عملية تتبع بعض الآليات العسكرية، حيث تم استهداف ناقلات جند ومدفعية تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية في مناطق مختلفة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.