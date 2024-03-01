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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240301/لانتسيت-تهاجم-مدرعات-ومقرات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1086546446.html
"لانتسيت" تهاجم مدرعات ومقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
"لانتسيت" تهاجم مدرعات ومقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتدمير معدات عسكرية تابعة لقوات نظام كييف بواسطة... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T09:53+0000
2024-03-01T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات المنشورة قيام الجيش الروسي بإطلاق المسيرات وضرب عدد من المواقع الأوكرانية على محور جنوب دونتيسك.كما وثّقت الكاميرات عملية تتبع بعض الآليات العسكرية، حيث تم استهداف ناقلات جند ومدفعية تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية في مناطق مختلفة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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روسيا

"لانتسيت" تهاجم مدرعات ومقرات عسكرية أوكرانية... فيديو

09:53 GMT 01.03.2024
© Photoلانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Photo
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتدمير معدات عسكرية تابعة لقوات نظام كييف بواسطة مسيرات "لانتسيت" على محور جنوب دونيتسك.
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام الجيش الروسي بإطلاق المسيرات وضرب عدد من المواقع الأوكرانية على محور جنوب دونتيسك.
كما وثّقت الكاميرات عملية تتبع بعض الآليات العسكرية، حيث تم استهداف ناقلات جند ومدفعية تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية في مناطق مختلفة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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