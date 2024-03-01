https://sputnikarabic.ae/20240301/مجموعة-العشرين-تفشل-بإصدار-بيان-مشترك-في-البرازيل-1086541480.html
"مجموعة العشرين" تفشل بإصدار بيان مشترك في البرازيل
"مجموعة العشرين" تفشل بإصدار بيان مشترك في البرازيل
سبوتنيك عربي
أصدرت البرازيل، اليوم الجمعة، ملخصا ختاميا عقب اجتماع وزراء مالية "مجموعة العشرين"، أشارت فيه إلى أن الدول لم تتمكن من إصدار بيان ختامي مشترك. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T06:19+0000
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العالم
اقتصاد
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وانعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ"مجموعة العشرين"، في ساو باولو بالبرازيل، يومي 28 و29 فبراير/ شباط الماضي.وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية البرازيلية، فرناندو حداد، في مؤتمر صحفي، أن "نشر بيان مشترك كان مستحيلا بسبب الخلافات المتعلقة بالصراعات الجيوسياسية".واجتمع وزراء مالية "مجموعة العشرين"، أول أمس الأربعاء، في ساو باولو بالبرازيل، لبحث سبل دعم الاقتصاد العالمي الذي يتعرض انتعاشه الناشئ للتهديد.يذكر أن "مجموعة العشرين" التي تأسست عام 1999، تمثل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذلك ثلاثة أرباع التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم.
https://sputnikarabic.ae/20240221/موسكو-تسعى-لإقامة-شراكة-مع-مجموعة-العشرين-لتعزيز-صوت-بلدان-الشرق-والجنوب-1086268611.html
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العالم, اقتصاد
"مجموعة العشرين" تفشل بإصدار بيان مشترك في البرازيل
أصدرت البرازيل، اليوم الجمعة، ملخصا ختاميا عقب اجتماع وزراء مالية "مجموعة العشرين"، أشارت فيه إلى أن الدول لم تتمكن من إصدار بيان ختامي مشترك.
وانعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ"مجموعة العشرين"، في ساو باولو بالبرازيل، يومي 28 و29 فبراير/ شباط الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية البرازيلية، فرناندو حداد، في مؤتمر صحفي، أن "نشر بيان مشترك كان مستحيلا بسبب الخلافات المتعلقة بالصراعات الجيوسياسية".
واجتمع وزراء مالية "مجموعة العشرين"، أول أمس الأربعاء، في ساو باولو بالبرازيل، لبحث سبل دعم الاقتصاد العالمي الذي يتعرض انتعاشه الناشئ للتهديد.
يذكر أن "مجموعة العشرين" التي تأسست عام 1999، تمثل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذلك ثلاثة أرباع التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم.