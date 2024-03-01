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https://sputnikarabic.ae/20240301/مجموعة-العشرين-تفشل-بإصدار-بيان-مشترك-في-البرازيل-1086541480.html
"مجموعة العشرين" تفشل بإصدار بيان مشترك في البرازيل
"مجموعة العشرين" تفشل بإصدار بيان مشترك في البرازيل
سبوتنيك عربي
أصدرت البرازيل، اليوم الجمعة، ملخصا ختاميا عقب اجتماع وزراء مالية "مجموعة العشرين"، أشارت فيه إلى أن الدول لم تتمكن من إصدار بيان ختامي مشترك. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T06:19+0000
2024-03-01T06:19+0000
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اقتصاد
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وانعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ"مجموعة العشرين"، في ساو باولو بالبرازيل، يومي 28 و29 فبراير/ شباط الماضي.وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية البرازيلية، فرناندو حداد، في مؤتمر صحفي، أن "نشر بيان مشترك كان مستحيلا بسبب الخلافات المتعلقة بالصراعات الجيوسياسية".​واجتمع وزراء مالية "مجموعة العشرين"، أول أمس الأربعاء، في ساو باولو بالبرازيل، لبحث سبل دعم الاقتصاد العالمي الذي يتعرض انتعاشه الناشئ للتهديد.يذكر أن "مجموعة العشرين" التي تأسست عام 1999، تمثل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذلك ثلاثة أرباع التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم.
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

"مجموعة العشرين" تفشل بإصدار بيان مشترك في البرازيل

06:19 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند
قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أصدرت البرازيل، اليوم الجمعة، ملخصا ختاميا عقب اجتماع وزراء مالية "مجموعة العشرين"، أشارت فيه إلى أن الدول لم تتمكن من إصدار بيان ختامي مشترك.
وانعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ"مجموعة العشرين"، في ساو باولو بالبرازيل، يومي 28 و29 فبراير/ شباط الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية البرازيلية، فرناندو حداد، في مؤتمر صحفي، أن "نشر بيان مشترك كان مستحيلا بسبب الخلافات المتعلقة بالصراعات الجيوسياسية".
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21 فبراير, 00:38 GMT
​واجتمع وزراء مالية "مجموعة العشرين"، أول أمس الأربعاء، في ساو باولو بالبرازيل، لبحث سبل دعم الاقتصاد العالمي الذي يتعرض انتعاشه الناشئ للتهديد.
يذكر أن "مجموعة العشرين" التي تأسست عام 1999، تمثل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذلك ثلاثة أرباع التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم.
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