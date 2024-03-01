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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240301/مخاوف-أوكرانية-من-خسارة-أوديسا-وقطع-اتصال-كييف-بالبحر-الأسود--1086542886.html
مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود
مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود
سبوتنيك عربي
صرح الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، بأن الغرب لا يمكنه أن يسمح لأوكرانيا بخسارة أوديسا، لأن ذلك يعني نصرًا كاملًا لروسيا. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T07:38+0000
2024-03-01T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كاراسيف في مقابلة مع قناة "Politeka" على "يوتيوب": "إذا تمكنت، على سبيل المثال، (القوات الروسية) من اختراق الدفاعات والوصول إلى نيكولاييف أوديسا، ولا أعتقد أن الأوروبيين يريدون السماح بذلك، لأن هذا يعني قطع أوكرانيا عن البحر الأسود، وهذا كل شيء، يمكننا أن نعتبر أن الحرب انتهت بانتصار روسيا وهزيمة أوكرانيا".وحذر كاراسيف من أنه في حالة حدوث فشل خطير للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، فقد تتخذ الدول الغربية خطوات لإنشاء نقطة ساخنة أخرى، الآن في ترانسنيستريا، من أجل تحويل حشود القوات الروسية.وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوديسا مدينة روسية، ومنطقة البحر الأسود بأكملها ذهبت إلى روسيا نتيجة الحروب الروسية التركية، وبالتالي لا علاقة لأوكرانيا بهذه الأراضي.وكما أشار الرئيس بوتين، إلى أن جنوب شرقي أوكرانيا كان دائمًا مواليًا لروسيا، لأنها أراضٍ روسية تاريخيًا، وأوضح أنه خلال تشكيل الاتحاد السوفيتي، نقل لينين كل شيء إلى أوكرانيا، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، تقبلت موسكو ذلك وكانت مستعدة للعيش في مثل هذا النموذج.
https://sputnikarabic.ae/20240209/صحيفة-أوكرانية-تتحدث-بذعر-عن-انفجارات-في-أوديسا-وعدة-مناطق-1085927612.html
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روسيا, العالم

مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود

07:38 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Photo: Crimea's FSB Press Service / الانتقال إلى بنك الصورصورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Photo: Crimea's FSB Press Service
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صرح الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، بأن الغرب لا يمكنه أن يسمح لأوكرانيا بخسارة أوديسا، لأن ذلك يعني نصرًا كاملًا لروسيا.
وقال كاراسيف في مقابلة مع قناة "Politeka" على "يوتيوب": "إذا تمكنت، على سبيل المثال، (القوات الروسية) من اختراق الدفاعات والوصول إلى نيكولاييف أوديسا، ولا أعتقد أن الأوروبيين يريدون السماح بذلك، لأن هذا يعني قطع أوكرانيا عن البحر الأسود، وهذا كل شيء، يمكننا أن نعتبر أن الحرب انتهت بانتصار روسيا وهزيمة أوكرانيا".

وأشار كاراسيف إلى أنه لا توجد حتى الآن ثقة في تنفيذ مثل هذا الاحتمال، ومع ذلك، ووفقا له، يحتاج الأوكرانيون إلى التفكير في "أسوأ السيناريوهات".

وحذر كاراسيف من أنه في حالة حدوث فشل خطير للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، فقد تتخذ الدول الغربية خطوات لإنشاء نقطة ساخنة أخرى، الآن في ترانسنيستريا، من أجل تحويل حشود القوات الروسية.
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة أوكرانية تتحدث بذعر عن انفجارات في أوديسا وعدة مناطق
9 فبراير, 20:36 GMT
وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوديسا مدينة روسية، ومنطقة البحر الأسود بأكملها ذهبت إلى روسيا نتيجة الحروب الروسية التركية، وبالتالي لا علاقة لأوكرانيا بهذه الأراضي.
وكما أشار الرئيس بوتين، إلى أن جنوب شرقي أوكرانيا كان دائمًا مواليًا لروسيا، لأنها أراضٍ روسية تاريخيًا، وأوضح أنه خلال تشكيل الاتحاد السوفيتي، نقل لينين كل شيء إلى أوكرانيا، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، تقبلت موسكو ذلك وكانت مستعدة للعيش في مثل هذا النموذج.
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