https://sputnikarabic.ae/20240301/مخاوف-أوكرانية-من-خسارة-أوديسا-وقطع-اتصال-كييف-بالبحر-الأسود--1086542886.html

مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود

مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود

سبوتنيك عربي

صرح الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، بأن الغرب لا يمكنه أن يسمح لأوكرانيا بخسارة أوديسا، لأن ذلك يعني نصرًا كاملًا لروسيا. 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T07:38+0000

2024-03-01T07:38+0000

2024-03-01T07:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103700/43/1037004372_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_bc78cc67ff0175409927732864c92e4f.jpg

وقال كاراسيف في مقابلة مع قناة "Politeka" على "يوتيوب": "إذا تمكنت، على سبيل المثال، (القوات الروسية) من اختراق الدفاعات والوصول إلى نيكولاييف أوديسا، ولا أعتقد أن الأوروبيين يريدون السماح بذلك، لأن هذا يعني قطع أوكرانيا عن البحر الأسود، وهذا كل شيء، يمكننا أن نعتبر أن الحرب انتهت بانتصار روسيا وهزيمة أوكرانيا".وحذر كاراسيف من أنه في حالة حدوث فشل خطير للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، فقد تتخذ الدول الغربية خطوات لإنشاء نقطة ساخنة أخرى، الآن في ترانسنيستريا، من أجل تحويل حشود القوات الروسية.وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوديسا مدينة روسية، ومنطقة البحر الأسود بأكملها ذهبت إلى روسيا نتيجة الحروب الروسية التركية، وبالتالي لا علاقة لأوكرانيا بهذه الأراضي.وكما أشار الرئيس بوتين، إلى أن جنوب شرقي أوكرانيا كان دائمًا مواليًا لروسيا، لأنها أراضٍ روسية تاريخيًا، وأوضح أنه خلال تشكيل الاتحاد السوفيتي، نقل لينين كل شيء إلى أوكرانيا، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، تقبلت موسكو ذلك وكانت مستعدة للعيش في مثل هذا النموذج.

https://sputnikarabic.ae/20240209/صحيفة-أوكرانية-تتحدث-بذعر-عن-انفجارات-في-أوديسا-وعدة-مناطق-1085927612.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم