https://sputnikarabic.ae/20240301/مخاوف-أوكرانية-من-خسارة-أوديسا-وقطع-اتصال-كييف-بالبحر-الأسود--1086542886.html
مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود
مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود
سبوتنيك عربي
صرح الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، بأن الغرب لا يمكنه أن يسمح لأوكرانيا بخسارة أوديسا، لأن ذلك يعني نصرًا كاملًا لروسيا. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T07:38+0000
2024-03-01T07:38+0000
2024-03-01T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كاراسيف في مقابلة مع قناة "Politeka" على "يوتيوب": "إذا تمكنت، على سبيل المثال، (القوات الروسية) من اختراق الدفاعات والوصول إلى نيكولاييف أوديسا، ولا أعتقد أن الأوروبيين يريدون السماح بذلك، لأن هذا يعني قطع أوكرانيا عن البحر الأسود، وهذا كل شيء، يمكننا أن نعتبر أن الحرب انتهت بانتصار روسيا وهزيمة أوكرانيا".وحذر كاراسيف من أنه في حالة حدوث فشل خطير للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، فقد تتخذ الدول الغربية خطوات لإنشاء نقطة ساخنة أخرى، الآن في ترانسنيستريا، من أجل تحويل حشود القوات الروسية.وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوديسا مدينة روسية، ومنطقة البحر الأسود بأكملها ذهبت إلى روسيا نتيجة الحروب الروسية التركية، وبالتالي لا علاقة لأوكرانيا بهذه الأراضي.وكما أشار الرئيس بوتين، إلى أن جنوب شرقي أوكرانيا كان دائمًا مواليًا لروسيا، لأنها أراضٍ روسية تاريخيًا، وأوضح أنه خلال تشكيل الاتحاد السوفيتي، نقل لينين كل شيء إلى أوكرانيا، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، تقبلت موسكو ذلك وكانت مستعدة للعيش في مثل هذا النموذج.
https://sputnikarabic.ae/20240209/صحيفة-أوكرانية-تتحدث-بذعر-عن-انفجارات-في-أوديسا-وعدة-مناطق-1085927612.html
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روسيا, العالم
مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود
صرح الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، بأن الغرب لا يمكنه أن يسمح لأوكرانيا بخسارة أوديسا، لأن ذلك يعني نصرًا كاملًا لروسيا.
وقال كاراسيف في مقابلة مع قناة "Politeka" على "يوتيوب": "إذا تمكنت، على سبيل المثال، (القوات الروسية) من اختراق الدفاعات والوصول إلى نيكولاييف أوديسا، ولا أعتقد أن الأوروبيين يريدون السماح بذلك، لأن هذا يعني قطع أوكرانيا عن البحر الأسود، وهذا كل شيء، يمكننا أن نعتبر أن الحرب انتهت بانتصار روسيا وهزيمة أوكرانيا".
وأشار كاراسيف إلى أنه لا توجد حتى الآن ثقة في تنفيذ مثل هذا الاحتمال، ومع ذلك، ووفقا له، يحتاج الأوكرانيون إلى التفكير في "أسوأ السيناريوهات".
وحذر كاراسيف من أنه في حالة حدوث فشل خطير للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، فقد تتخذ الدول الغربية خطوات لإنشاء نقطة ساخنة أخرى، الآن في ترانسنيستريا، من أجل تحويل حشود القوات الروسية.
وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوديسا مدينة روسية، ومنطقة البحر الأسود بأكملها ذهبت إلى روسيا نتيجة الحروب الروسية التركية، وبالتالي لا علاقة لأوكرانيا بهذه الأراضي.
وكما أشار الرئيس بوتين، إلى أن جنوب شرقي أوكرانيا كان دائمًا مواليًا لروسيا، لأنها أراضٍ روسية تاريخيًا، وأوضح أنه خلال تشكيل الاتحاد السوفيتي، نقل لينين كل شيء إلى أوكرانيا، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، تقبلت موسكو ذلك وكانت مستعدة للعيش في مثل هذا النموذج.