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مقاتلات أمريكية وبريطانية تقصف مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة
مقاتلات أمريكية وبريطانية تقصف مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة
سبوتنيك عربي
شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الجمعة، غارات على مواقع لحركة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي البلاد. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T12:28+0000
2024-03-01T12:28+0000
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وذكر مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، أن "الغارات استهدفت محيط ثكنة للدفاع الجوي في منطقة الجبَّانة التي تضم معسكراً للدفاع الساحلي والقاعدة البحرية ومقر الكلية البحرية شمال مدينة الحديدة".وأضاف أن طائرات استطلاع يعتقد أنها أمريكية تحلق بكثافة في سماء مدينة الحديدة، بصورة متواصلة.ويأتي تجدد الغارات الجوية غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 4 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في مديريتي الصِّليف والدُريهِّمي شمال وجنوب محافظة الحديدة.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد صرح أمس الخميس، بأن الغارات الأمريكية والبريطانية لم تؤثر على القدرات العسكرية للجماعة.كما توعد واشنطن ولندن بـ "مفاجآت لا يتوقعونها نهائياً"، قال إنها "ستكون مفاجئة جدا وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.. وفاعلة ومؤثرة".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.وأعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
https://sputnikarabic.ae/20240223/قيادي-بـأنصار-الله-الحملة-الأمريكية-البريطانية-لتقويض-قدراتنا-العسكرية-فشلت-1086336522.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي, الأخبار

مقاتلات أمريكية وبريطانية تقصف مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة

12:28 GMT 01.03.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
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شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الجمعة، غارات على مواقع لحركة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي البلاد.
وذكر مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، أن "الغارات استهدفت محيط ثكنة للدفاع الجوي في منطقة الجبَّانة التي تضم معسكراً للدفاع الساحلي والقاعدة البحرية ومقر الكلية البحرية شمال مدينة الحديدة".
وأضاف أن طائرات استطلاع يعتقد أنها أمريكية تحلق بكثافة في سماء مدينة الحديدة، بصورة متواصلة.
ويأتي تجدد الغارات الجوية غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 4 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في مديريتي الصِّليف والدُريهِّمي شمال وجنوب محافظة الحديدة.
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد صرح أمس الخميس، بأن الغارات الأمريكية والبريطانية لم تؤثر على القدرات العسكرية للجماعة.
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كما توعد واشنطن ولندن بـ "مفاجآت لا يتوقعونها نهائياً"، قال إنها "ستكون مفاجئة جدا وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.. وفاعلة ومؤثرة".
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
وأعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
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