عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240301/ميزة-القوات-الروسية-في-تنفيذ-العمليات-الهجومية-تتجسد-بسلاح-مهم-1086543630.html
ميزة القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية تتجسد بسلاح مهم
ميزة القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية تتجسد بسلاح مهم
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الروسية تتمتع بميزة واضحة في المدفعية، وأن العدو غير قادر على الرد بشكل كافٍ. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T07:57+0000
2024-03-01T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198211_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_2c658a70b4d853bef5051a330c32126c.jpg
وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن تفوقنا في الأسلحة محسوس، وخاصة في المدفعية. لأن العدو اليوم غير قادر على الإطلاق والرد، وهذا بالطبع يمنحنا الآفاق، ويمنحنا الفرص".قال يفغيني باليتسكي: "من الصعب أن نقول كيف سيتصرف العدو في ظروف هجومنا. في الوقت الحالي، نحن نختبره في اتجاهنا بحثًا عن نقاط الضعف".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240229/نائب-بريطاني-الجيش-الأوكراني-يواجه-هزيمة-وشيكة-1086524429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198211_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_9d581e548f7a1cecc52d1e0a263e416c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ميزة القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية تتجسد بسلاح مهم

07:57 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الروسية تتمتع بميزة واضحة في المدفعية، وأن العدو غير قادر على الرد بشكل كافٍ.
وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن تفوقنا في الأسلحة محسوس، وخاصة في المدفعية. لأن العدو اليوم غير قادر على الإطلاق والرد، وهذا بالطبع يمنحنا الآفاق، ويمنحنا الفرص".

وأشار إلى أنه من الصعب تحديد كيف سيتصرف الجيش الأوكراني في مواجهة هجوم القوات الروسية.

قال يفغيني باليتسكي: "من الصعب أن نقول كيف سيتصرف العدو في ظروف هجومنا. في الوقت الحالي، نحن نختبره في اتجاهنا بحثًا عن نقاط الضعف".
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب بريطاني: الجيش الأوكراني يواجه هزيمة وشيكة
أمس, 13:44 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника в Авдеевке в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إدانات دولية بـ"مجزرة" دوار النابلسي شمالي غزة.. صور وفيديو01:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала