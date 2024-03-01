https://sputnikarabic.ae/20240301/ميزة-القوات-الروسية-في-تنفيذ-العمليات-الهجومية-تتجسد-بسلاح-مهم-1086543630.html
ميزة القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية تتجسد بسلاح مهم
ميزة القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية تتجسد بسلاح مهم
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الروسية تتمتع بميزة واضحة في المدفعية، وأن العدو غير قادر على الرد بشكل كافٍ. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T07:57+0000
2024-03-01T07:57+0000
2024-03-01T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن تفوقنا في الأسلحة محسوس، وخاصة في المدفعية. لأن العدو اليوم غير قادر على الإطلاق والرد، وهذا بالطبع يمنحنا الآفاق، ويمنحنا الفرص".قال يفغيني باليتسكي: "من الصعب أن نقول كيف سيتصرف العدو في ظروف هجومنا. في الوقت الحالي، نحن نختبره في اتجاهنا بحثًا عن نقاط الضعف".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240229/نائب-بريطاني-الجيش-الأوكراني-يواجه-هزيمة-وشيكة-1086524429.html
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روسيا, العالم
ميزة القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية تتجسد بسلاح مهم
صرح حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الروسية تتمتع بميزة واضحة في المدفعية، وأن العدو غير قادر على الرد بشكل كافٍ.
وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن تفوقنا في الأسلحة محسوس، وخاصة في المدفعية. لأن العدو اليوم غير قادر على الإطلاق والرد، وهذا بالطبع يمنحنا الآفاق، ويمنحنا الفرص".
وأشار إلى أنه من الصعب تحديد كيف سيتصرف الجيش الأوكراني في مواجهة هجوم القوات الروسية.
قال يفغيني باليتسكي: "من الصعب أن نقول كيف سيتصرف العدو في ظروف هجومنا. في الوقت الحالي، نحن نختبره في اتجاهنا بحثًا عن نقاط الضعف".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.