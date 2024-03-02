https://sputnikarabic.ae/20240302/الخارجية-الفلسطينية-تصرفات-الولايات-المتحدة-لا-تليق-بدولة-عظمى-1086600635.html

الخارجية الفلسطينية: تصرفات الولايات المتحدة لا تليق بدولة عظمى

الخارجية الفلسطينية: تصرفات الولايات المتحدة لا تليق بدولة عظمى

سبوتنيك عربي

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "أمريكا تتصرف كدولة هامشية ضعيفة، لا تقوى على تأمين دخول المساعدات للجياع في قطاع غزة". 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T16:52+0000

2024-03-02T16:52+0000

2024-03-02T16:52+0000

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وأضافت في بيان لها، أن "تصرفات الولايات المتحدة لا تليق بدولة عظمى، قادرة إن أرادت أن تجبر إسرائيل على حماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، وأنه لا يوجد مبرر لتصرفاتها وكأنها دولة هامشية لا حول لها، ولا قوة، إزاء صلف وجبروت وتطرف حكومة حليفتها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وعبرت الوزارة كذلك عن "استغرابها الشديد من ضعف المواقف الأمريكية وردود فعلها، تجاه ما يتعرض له المدنيين الفلسطينيين".وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 148 على التوالي، والتي لم تعد تقتصر على المجازر الجماعية بالقصف، وإنما موت المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن والمرضى، بسبب المجاعة، وسوء التغذية، وغياب الأدوية والعلاجات اللازمة، خاصة في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات، وإقدامها على تدمير الغالبية العظمى من مستشفيات القطاع، خاصة في شماله".وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت، يوم الخميس الماضي، بمقتل أكثر من 112 شخصا ونحو 800 مصاب إثر "المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، فجر أمس الخميس، في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، بحسب قولها.وأوضحت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، قد فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمالي قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات".بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن "القتلى والمصابين الفلسطينيين في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد غربي مدينة غزة، لا يتجاوزون 10 أشخاص، وأن معظم الضحايا سقطوا جراء التدافع والدهس".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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https://sputnikarabic.ae/20240302/وزير-الخارجية-الفلسطيني-يحذر-من-فشل-إلزام-إسرائيل-بوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-عزة-1086586298.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي