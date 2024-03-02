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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240302/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1086598218.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T15:14+0000
2024-03-02T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الثاني من مارس/ آذار، في حوالي الساعة 16.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة دون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا، وتم تدمير المركبة الجوية الأوكرانية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود بواسطة الدفاع الجوي أثناء الخدمة".وأضافت الدفاع أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".وأضافت الدفاع أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "دنيبر"، تم تدمير المعدات العسكرية للواء الميكانيكي 118 واللواء 35 بحري ولواء الدفاع الأرضي 126 في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
https://sputnikarabic.ae/20240302/الدفاع-الروسية-تحييد-935-عسكريا-أوكرانيا-خلال-اليوم-الماضي-1086590721.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

15:14 GMT 02.03.2024
© Defense Minister of the Russian Federationاستهداف مخابئ ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرات روسية
استهداف مخابئ ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الثاني من مارس/ آذار، في حوالي الساعة 16.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة دون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا، وتم تدمير المركبة الجوية الأوكرانية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود بواسطة الدفاع الجوي أثناء الخدمة".
وأضافت الدفاع أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".
وأضافت الدفاع أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "دنيبر"، تم تدمير المعدات العسكرية للواء الميكانيكي 118 واللواء 35 بحري ولواء الدفاع الأرضي 126 في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:34 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
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