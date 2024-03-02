https://sputnikarabic.ae/20240302/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1086598218.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T15:14+0000

2024-03-02T15:14+0000

2024-03-02T15:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الثاني من مارس/ آذار، في حوالي الساعة 16.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة دون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا، وتم تدمير المركبة الجوية الأوكرانية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود بواسطة الدفاع الجوي أثناء الخدمة".وأضافت الدفاع أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".وأضافت الدفاع أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "دنيبر"، تم تدمير المعدات العسكرية للواء الميكانيكي 118 واللواء 35 بحري ولواء الدفاع الأرضي 126 في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة

https://sputnikarabic.ae/20240302/الدفاع-الروسية-تحييد-935-عسكريا-أوكرانيا-خلال-اليوم-الماضي-1086590721.html

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روسيا, العالم, رصد عسكري