https://sputnikarabic.ae/20240302/الدفاع-الروسية-تحييد-935-عسكريا-أوكرانيا-خلال-اليوم-الماضي-1086590721.html

الدفاع الروسية: تحييد 935 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي

الدفاع الروسية: تحييد 935 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد 935 عسكريا أوكرانيا، وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية، خلال اليوم الماضي، في اتجاهات عدة في مناطق العملية العسكرية... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T11:34+0000

2024-03-02T11:34+0000

2024-03-02T11:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وقال بيان الدفاع الروسية، اليوم السبت: "في اتجاه كوبيانسك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 55 عسكريًا .. وفي دونيتسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 390 عسكريًا.. وفي أفدييفكا خسر العدو ما يصل إلى 160 جنديًا.. في اتجاه جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكريًا.. في اتجاه خيرسون بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 60 عسكريا".وأشارت الدفاع إلى "قيام الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات الروسية، بضرب القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 112 منطقة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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العالم, روسيا