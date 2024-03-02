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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240302/القوات-الروسية-تأسر-جنودا-أوكرانيين-بعد-سيطرتها-على-معاقل-تابعة-لقوات-نظام-كييف-في-زابوروجيه-1086582705.html
القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد سيطرتها على معاقل تابعة لقوات نظام كييف في زابوروجيه
القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد سيطرتها على معاقل تابعة لقوات نظام كييف في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مظليي نوفوروسيسك وستافروبول سيطروا على معاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من فيربوفوي في قطاع زابوروجيه،... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T05:00+0000
2024-03-02T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، أنه "خلال إحدى المعارك بالقرب من فيربوفوي، اقتربت مجموعات هجومية من مظليي كوبان وستافروبول من المواقع الدفاعية للعدو، وألقت قنابل يدوية على المخابئ التي كان يختبئ فيها المسلحون الأوكرانيون، وتم دحر بعضهم وإلقاء القبض على قسم آخر".وأكدت الوزارة على أنه تم أسر العديد من الجنود الأوكرانيين، وتم دحر أولئك الذين أبدوا مقاومة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تدمير محطة رادار "بي-18"، ورادارين، وقاذفة لنظام صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات، ومركبة قتالية من طراز "ناسامز" نرويجية الصنع، بالإضافة إلى 5 محطات حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه خلال الأسبوع، نحو 890 جنديا و3 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة و8 مدافع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلتين "ميغ-23" و"سو-25" و639 مسيرة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240301/كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-1086560525.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد سيطرتها على معاقل تابعة لقوات نظام كييف في زابوروجيه

05:00 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مظليي نوفوروسيسك وستافروبول سيطروا على معاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من فيربوفوي في قطاع زابوروجيه، وأسروا العديد من العسكريين الأوكرانيين.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "خلال إحدى المعارك بالقرب من فيربوفوي، اقتربت مجموعات هجومية من مظليي كوبان وستافروبول من المواقع الدفاعية للعدو، وألقت قنابل يدوية على المخابئ التي كان يختبئ فيها المسلحون الأوكرانيون، وتم دحر بعضهم وإلقاء القبض على قسم آخر".
وأكدت الوزارة على أنه تم أسر العديد من الجنود الأوكرانيين، وتم دحر أولئك الذين أبدوا مقاومة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 5 محطات للحرب الإلكترونية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بوكوفيل أد".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تدمير محطة رادار "بي-18"، ورادارين، وقاذفة لنظام صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات، ومركبة قتالية من طراز "ناسامز" نرويجية الصنع، بالإضافة إلى 5 محطات حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" مواقع تموضعها على طول الحافة الأمامية، وصدت القوات الروسية 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق من مقاطعة زابوروجيه، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيون
أمس, 13:23 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه خلال الأسبوع، نحو 890 جنديا و3 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة و8 مدافع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تسقط مقاتلتين "ميغ-23" و"سو-25" و639 مسيرة أوكرانية
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