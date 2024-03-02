https://sputnikarabic.ae/20240302/القوات-الروسية-تأسر-جنودا-أوكرانيين-بعد-سيطرتها-على-معاقل-تابعة-لقوات-نظام-كييف-في-زابوروجيه-1086582705.html

القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد سيطرتها على معاقل تابعة لقوات نظام كييف في زابوروجيه

القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد سيطرتها على معاقل تابعة لقوات نظام كييف في زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مظليي نوفوروسيسك وستافروبول سيطروا على معاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من فيربوفوي في قطاع زابوروجيه،... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T05:00+0000

2024-03-02T05:00+0000

2024-03-02T05:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية، أنه "خلال إحدى المعارك بالقرب من فيربوفوي، اقتربت مجموعات هجومية من مظليي كوبان وستافروبول من المواقع الدفاعية للعدو، وألقت قنابل يدوية على المخابئ التي كان يختبئ فيها المسلحون الأوكرانيون، وتم دحر بعضهم وإلقاء القبض على قسم آخر".وأكدت الوزارة على أنه تم أسر العديد من الجنود الأوكرانيين، وتم دحر أولئك الذين أبدوا مقاومة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تدمير محطة رادار "بي-18"، ورادارين، وقاذفة لنظام صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات، ومركبة قتالية من طراز "ناسامز" نرويجية الصنع، بالإضافة إلى 5 محطات حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه خلال الأسبوع، نحو 890 جنديا و3 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة و8 مدافع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلتين "ميغ-23" و"سو-25" و639 مسيرة أوكرانية

https://sputnikarabic.ae/20240301/كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-1086560525.html

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روسيا, رصد عسكري