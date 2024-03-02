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https://sputnikarabic.ae/20240302/المدفعية-الإسرائيلية-تقصف-بلدات-لبنانية-عدة-على-الحدود-بين-البلدين-1086587722.html
المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات لبنانية عدة على الحدود بين البلدين
المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات لبنانية عدة على الحدود بين البلدين
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن "قصف إسرائيلي لأطراف بلدات علما الشعب والظهيرة ومرجعيون جنوبي البلاد". 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T09:24+0000
2024-03-02T09:24+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بقصف مدفعي لأطراف علما الشعب والضهيرة، مشيرة إلى قصف مدفعي طال بلدة الوزاني في مرجعيون.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 3 من مقاتليه خلال مواجهات مع إسرائيل، على الحدود اللبنانية.وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهداء، محمد علي غبريس كربلا، من بلدة طير دبا، ومصطفى حسين سلمان الحر، من بلدة مجدل زون، وعلي عبد النبي قاسم سراج، من بلدة محرونة، خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان".وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وفت سابق من اليوم السبت، بأن "طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان".وذكرت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت، صباح اليوم (السبت)، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".وبدورها أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بمقتل 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي لبنان.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، الجمعة قبل الماضية، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".وقال نصر الله إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعًا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".
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https://sputnikarabic.ae/20240302/طائرة-مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-سيارة-على-طريق-الناقورة-جنوبي-لبنان-1086583852.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات لبنانية عدة على الحدود بين البلدين

09:24 GMT 02.03.2024
© AFP 2023 / JOSEPH EIDنهر الليطاني في لبنان
نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن "قصف إسرائيلي لأطراف بلدات علما الشعب والظهيرة ومرجعيون جنوبي البلاد".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بقصف مدفعي لأطراف علما الشعب والضهيرة، مشيرة إلى قصف مدفعي طال بلدة الوزاني في مرجعيون.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 3 من مقاتليه خلال مواجهات مع إسرائيل، على الحدود اللبنانية.
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وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهداء، محمد علي غبريس كربلا، من بلدة طير دبا، ومصطفى حسين سلمان الحر، من بلدة مجدل زون، وعلي عبد النبي قاسم سراج، من بلدة محرونة، خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وفت سابق من اليوم السبت، بأن "طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان".
وذكرت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت، صباح اليوم (السبت)، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".
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وبدورها أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بمقتل 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي لبنان.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
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طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان
06:42 GMT
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، الجمعة قبل الماضية، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".
وقال نصر الله إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعًا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".
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