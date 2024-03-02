https://sputnikarabic.ae/20240302/المدفعية-الإسرائيلية-تقصف-بلدات-لبنانية-عدة-على-الحدود-بين-البلدين-1086587722.html

المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات لبنانية عدة على الحدود بين البلدين

المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات لبنانية عدة على الحدود بين البلدين

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن "قصف إسرائيلي لأطراف بلدات علما الشعب والظهيرة ومرجعيون جنوبي البلاد". 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T09:24+0000

2024-03-02T09:24+0000

2024-03-02T09:24+0000

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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بقصف مدفعي لأطراف علما الشعب والضهيرة، مشيرة إلى قصف مدفعي طال بلدة الوزاني في مرجعيون.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 3 من مقاتليه خلال مواجهات مع إسرائيل، على الحدود اللبنانية.وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهداء، محمد علي غبريس كربلا، من بلدة طير دبا، ومصطفى حسين سلمان الحر، من بلدة مجدل زون، وعلي عبد النبي قاسم سراج، من بلدة محرونة، خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان".وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وفت سابق من اليوم السبت، بأن "طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان".وذكرت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت، صباح اليوم (السبت)، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".وبدورها أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بمقتل 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي لبنان.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، الجمعة قبل الماضية، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".وقال نصر الله إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعًا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

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