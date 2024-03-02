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https://sputnikarabic.ae/20240302/بوتين-العالم-بحاجة-ماسة-إلى-العمل-معا-لمكافحة-الفقر-والإرهاب-وتهريب-المخدرات-1086599065.html
بوتين: العالم بحاجة ماسة إلى العمل معا لمكافحة الفقر والإرهاب وتهريب المخدرات
بوتين: العالم بحاجة ماسة إلى العمل معا لمكافحة الفقر والإرهاب وتهريب المخدرات
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة فيديو للمشاركين في مهرجان "الشباب العالمي" إنه يجب محاربة الفقر والإرهاب وتهريب المخدرات معا، ولا يوجد مكان في العالم... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T15:32+0000
2024-03-02T15:36+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
العالم
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وأوضح بوتين أن "معظم سكان الأرض يتشاركون في قيم مثل المساواة والعدالة، وتقاليد الأسرة القوية والمساعدة المتبادلة ، وخدمة وطنهم الأم والمسؤولية عن مصيرها"، مؤكدا أنه "يجب حمايتهم والحفاظ على سلامتهم جميعا.وأضاف بوتين: "لجعل الأحلام تتحقق معا، لمساعدة بعضنا البعض لجعل حياة المليارات، أريد أن أؤكد على ذلك، مليارات الناس أفضل، وللعمل معا من أجل الأجيال القادمة، لمحاربة الفقر والإرهاب والأمراض وانتشار المخدرات، وللحفاظ على الموارد الطبيعية المتميزة، والتراث الثقافي، وكل جمال وتنوع الكوكب، وفي مثل هذا العالم لا يوجد مكان للعنصرية والإملاءات والمعايير المزدوجة والأكاذيب. والشخص حر في التحدث بلغته الخاصة، واتباع إيمان وتقاليد أسلافه".ويقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار، في إقليم سيريوس الفيدرالي، بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والجهة المنظمة للمهرجان هي "روس مولوديوج".وتشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات وأغاني وموسيقى.صور لمتطوعين ومشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
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فلاديمير بوتين, روسيا, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم

بوتين: العالم بحاجة ماسة إلى العمل معا لمكافحة الفقر والإرهاب وتهريب المخدرات

15:32 GMT 02.03.2024 (تم التحديث: 15:36 GMT 02.03.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة فيديو للمشاركين في مهرجان "الشباب العالمي" إنه يجب محاربة الفقر والإرهاب وتهريب المخدرات معا، ولا يوجد مكان في العالم للعنصرية والإملاء والمعايير المزدوجة والأكاذيب.
وأوضح بوتين أن "معظم سكان الأرض يتشاركون في قيم مثل المساواة والعدالة، وتقاليد الأسرة القوية والمساعدة المتبادلة ، وخدمة وطنهم الأم والمسؤولية عن مصيرها"، مؤكدا أنه "يجب حمايتهم والحفاظ على سلامتهم جميعا.
وأضاف بوتين: "لجعل الأحلام تتحقق معا، لمساعدة بعضنا البعض لجعل حياة المليارات، أريد أن أؤكد على ذلك، مليارات الناس أفضل، وللعمل معا من أجل الأجيال القادمة، لمحاربة الفقر والإرهاب والأمراض وانتشار المخدرات، وللحفاظ على الموارد الطبيعية المتميزة، والتراث الثقافي، وكل جمال وتنوع الكوكب، وفي مثل هذا العالم لا يوجد مكان للعنصرية والإملاءات والمعايير المزدوجة والأكاذيب. والشخص حر في التحدث بلغته الخاصة، واتباع إيمان وتقاليد أسلافه".
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ويقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار، في إقليم سيريوس الفيدرالي، بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والجهة المنظمة للمهرجان هي "روس مولوديوج".
وتشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.
رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات وأغاني وموسيقى.
صور لمتطوعين ومشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
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