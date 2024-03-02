https://sputnikarabic.ae/20240302/بوتين-تآخي-الشعوب-يظل-دائما-الدعم-والميزة-والقوة-الأساسية-لروسيا--عاجل-1086598394.html
بوتين: تآخي الشعوب يظل دائما الدعم والميزة والقوة الأساسية لروسيا
بوتين: تآخي الشعوب يظل دائما الدعم والميزة والقوة الأساسية لروسيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة فيديو للمشاركين في حفل افتتاح "مهرجان الشباب" العالمي، اليوم السبت، إن أخوة الشعوب كانت دائما ولا تزال الركيزة... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T15:09+0000
2024-03-02T15:09+0000
2024-03-02T16:08+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وأوضح بوتين: "يتكون بلدنا المتعدد الجنسيات من مئات الثقافات واللغات والتقاليد، وكان التآخي بين الشعوب دائما ولا يزال ركيزتها الرئيسية وميزتها وقوتها".وأكد بوتين أن "الوحدة المتعددة القوميات من أجل روسيا هي الهدف الأعظم".ويقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار، في إقليم سيريوس الفيدرالي، بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والجهة المنظمة للمهرجان هي "روس مولوديوج".وتشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات شعبية والأغاني والموسيقى.صور لمتطوعين ومشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
بوتين: تآخي الشعوب يظل دائما الدعم والميزة والقوة الأساسية لروسيا
15:09 GMT 02.03.2024 (تم التحديث: 16:08 GMT 02.03.2024)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة فيديو للمشاركين في حفل افتتاح "مهرجان الشباب" العالمي، اليوم السبت، إن أخوة الشعوب كانت دائما ولا تزال الركيزة الأساسية والميزة والقوة لروسيا.
وأوضح بوتين: "يتكون بلدنا المتعدد الجنسيات من مئات الثقافات واللغات والتقاليد، وكان التآخي بين الشعوب دائما ولا يزال ركيزتها الرئيسية وميزتها وقوتها".
وأكد بوتين أن "الوحدة المتعددة القوميات من أجل روسيا هي الهدف الأعظم".
وأضاف الرئيس: "معظم سكان الأرض يتشاركون في قيم مثل المساواة والعدالة، وتقاليد الأسرة القوية والمساعدة المتبادلة، وخدمة وطنهم الأم والمسؤولية عن مصيرها، مؤكدا أنه يجب صونها وحمايتها معا.
ويقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار، في إقليم سيريوس الفيدرالي، بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والجهة المنظمة للمهرجان هي "روس مولوديوج".
رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات شعبية والأغاني والموسيقى.