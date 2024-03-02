https://sputnikarabic.ae/20240302/دول-منتدى-التعاون-الخليجي-تعبر-عن-رفضها-إدخال-سقوف-أسعار-لإعلان-الغاز-1086596315.html

دول منتدى التعاون الخليجي تعبر عن رفضها إدخال "سقوف أسعار" لإعلان الغاز

دول منتدى التعاون الخليجي تعبر عن رفضها إدخال "سقوف أسعار" لإعلان الغاز

سبوتنيك عربي

أعربت الدول المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم السبت، عن رفضها لأي تدخل مصطنع في تشغيل أسواق الغاز ، بما في ذلك إدخال "سقوف سعرية" تسبب نقصا في... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T14:41+0000

2024-03-02T14:41+0000

2024-03-02T14:41+0000

قطاع الطاقة

العالم العربي

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وأوضحت الدول في بيان صادر عن الاجتماع: "نحن نرفض أي تدخل مصطنع في أسواق الغاز الطبيعي، بما في ذلك محاولات تغيير وظائف التسعير وإدارة المخاطر، فضلا عن تطبيق الحدود القصوى للأسعار ذات الدوافع السياسية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم العجز في العرض في السوق وتثبيط الاستثمار اللازم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".وأدانت دول المنتدى الإجراءات والتدابير الضريبية الأحادية غير المسبوقة "بزعم أنه يضمن أمن إمدادات الطاقة للبعض، على حساب قواعد سوق الغاز، وعلى خطر توسيع الاختلالات على حساب الفئات الأكثر ضعفاً من السكان".يعقد اجتماع وزاري استثنائي ومؤتمر القمة السابع لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز في الجزائر يومي 1 و2 مارس/ آذار. وخلال هذه الأحداث، اعتمدت بلدان المنتدى إعلان الجزائر.ومنذ فبراير/ شباط 2023، أطلق الاتحاد الأوروبي آلية مؤقتة لتصحيح سوق الغاز بحد سعر عائم (سقف سعر الغاز). وسيتم إطلاقه تلقائيا عندما يتجاوز سعر العقود الآجلة الشهرية في أكبر مركز للغاز في أوروبا 180 يورو لكل ميغاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام عمل، وفي الوقت نفسه، عندما يكون هذا السعر أعلى بـ 35 يورو من التكلفة الإرشادية للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية. ويسري هذا الصك لمدة عام، ولكن يجوز للمفوضية الأوروبية أن تقترح تمديده.وأفاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، في كلمة متلفزة على هامش منتدى الغاز المنعقد في الجزائر، بأن بلاده مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة، وطريقا آمنا لتوزيع ونقل الغاز بين المنتجين والأسواق.وأكد أن "إيران تدعو المستثمرين الدوليين للحضور والمشاركة في مشاريع قطاع الطاقة في إيران، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي".

https://sputnikarabic.ae/20240302/متحدث-النفط-العراقية-من-مصلحة-الدول-المستوردة-للغاز-ألا-تثير-المشكلات-حتى-تضمن-الإمدادات-1086592433.html

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