https://sputnikarabic.ae/20240302/رئيسا-تونس-وإيران-يناقشان-تعزيز-التعاون-في-مختلف-المجالات-1086607496.html

رئيسا تونس وإيران يناقشان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

رئيسا تونس وإيران يناقشان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

سبوتنيك عربي

ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة بينها الاقتصادية والتجارية. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T20:19+0000

2024-03-02T20:19+0000

2024-03-02T20:19+0000

تونس

إيران

العالم

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان: "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أجرى اليوم بالجزائر، محادثة مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وأعرب قيس سعيد عن استعداد تونس لتعزيز روابط الأخوة والتعاون المتينة التي تجمعها بإيران، وتطلعها إلى أن تتطور هذه العلاقات مستقبلا في عدة مجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية.. واستكشاف فرص التبادل والشراكة، علاوة على مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق وتكثيف نسق تبادل الزيارات على أعلى مستوى خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".ومن جانبه أكد الرئيس الإيراني أن "لدى بلاده إرادة حقيقية لتطوير علاقاتها مع تونس وتبادل التجارب والخبرات معها في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين التونسي والإيراني".كما وجه "الرئيس الإيراني دعوة لنظيره التونسي لأداء زيارة إلى طهران، بالمقابل دعا قيس سعيد الرئيس الإيراني لزيارة تونس".أفاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، في كلمة متلفزة على هامش منتدى الغاز المنعقد في الجزائر، بأن بلاده مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة، وطريقا آمنا لتوزيع ونقل الغاز بين المنتجين والأسواق.وأوضح رئيسي: "طهران مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة، وطريقا آمنا لتوزيع ونقل الغاز بين المنتجين والأسواق".وصول الرئيس الإيراني وأمير قطر إلى الجزائر.. وقمة "منتدى الدول المصدرة للغاز" تنطلق بعد قليل

https://sputnikarabic.ae/20240302/جامعة-الدول-العربية-لـسبوتنيك-نرحب-بنتائج-اجتماع-الفصائل-الفلسطينية-في-موسكو-1086605977.html

تونس

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, إيران, العالم, العالم العربي