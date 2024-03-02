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https://sputnikarabic.ae/20240302/رئيسي-يؤكد-استعداد-إيران-لأن-تصبح-مركزا-للطاقة-في-المنطقة-1086595847.html
رئيسي يؤكد استعداد إيران لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة
رئيسي يؤكد استعداد إيران لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، في كلمة متلفزة على هامش منتدى الغاز المنعقد في الجزائر، بأن بلاده مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة،... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T14:21+0000
2024-03-02T14:21+0000
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وأوضح رئيسي: "طهران مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة، وطريقا آمنا لتوزيع ونقل الغاز بين المنتجين والأسواق".ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الجزائر، للمشاركة في قمة "منتدى الدول المصدرة للغاز" السابعة.ويشارك في القمة كل من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، ورئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.كما ويشارك وزراء الطاقة في الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم روسيا وإيران والجزائر ومصر والسنغال وقطر، إضافة لممثل وزير الطاقة الليبي، وممثل وزير الطاقة الإمارتي، وتأتي القمة في ظل تحديات يفرضها الواقع والاضطرابات حول العالم، وسط تطلعات بتوافق بين الدول الأعضاء بشأن العديد من الملفات.وانطلقت، صباح أمس الجمعة، اجتماعات وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز، في إطار أعمال القمة السابعة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ناقش الوزارء المجتمعون في الجزائر، المسودة قبل النهائية لمشروع إعلان الجزائر، التي من المقرر عرضها على رؤساء الدول والحكومات، اليوم السبت.وأوضح المراسل أن المسودة تتضمن العديد من البنود، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الأعضاء للحفاظ على أمن الطاقة وعمليات الإمداد، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه سوق الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20240302/متحدث-النفط-العراقية-من-مصلحة-الدول-المستوردة-للغاز-ألا-تثير-المشكلات-حتى-تضمن-الإمدادات-1086592433.html
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إيران, العالم, الجزائر
إيران, العالم, الجزائر

رئيسي يؤكد استعداد إيران لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة

14:21 GMT 02.03.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationمن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أفاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، في كلمة متلفزة على هامش منتدى الغاز المنعقد في الجزائر، بأن بلاده مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة، وطريقا آمنا لتوزيع ونقل الغاز بين المنتجين والأسواق.
وأوضح رئيسي: "طهران مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة، وطريقا آمنا لتوزيع ونقل الغاز بين المنتجين والأسواق".

وأكد رئيسي أن "إيران تدعو المستثمرين الدوليين للحضور والمشاركة في مشاريع قطاع الطاقة في إيران، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي".

عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
متحدث النفط العراقية: من مصلحة الدول المستوردة للغاز ألا تثير المشكلات حتى تضمن الإمدادات
13:27 GMT
ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الجزائر، للمشاركة في قمة "منتدى الدول المصدرة للغاز" السابعة.
ويشارك في القمة كل من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، ورئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما ويشارك وزراء الطاقة في الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم روسيا وإيران والجزائر ومصر والسنغال وقطر، إضافة لممثل وزير الطاقة الليبي، وممثل وزير الطاقة الإمارتي، وتأتي القمة في ظل تحديات يفرضها الواقع والاضطرابات حول العالم، وسط تطلعات بتوافق بين الدول الأعضاء بشأن العديد من الملفات.
وانطلقت، صباح أمس الجمعة، اجتماعات وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز، في إطار أعمال القمة السابعة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ناقش الوزارء المجتمعون في الجزائر، المسودة قبل النهائية لمشروع إعلان الجزائر، التي من المقرر عرضها على رؤساء الدول والحكومات، اليوم السبت.
وأوضح المراسل أن المسودة تتضمن العديد من البنود، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الأعضاء للحفاظ على أمن الطاقة وعمليات الإمداد، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه سوق الغاز.
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