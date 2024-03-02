https://sputnikarabic.ae/20240302/رئيسي-يؤكد-استعداد-إيران-لأن-تصبح-مركزا-للطاقة-في-المنطقة-1086595847.html

رئيسي يؤكد استعداد إيران لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة

رئيسي يؤكد استعداد إيران لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة

سبوتنيك عربي

أفاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، في كلمة متلفزة على هامش منتدى الغاز المنعقد في الجزائر، بأن بلاده مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة،... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T14:21+0000

2024-03-02T14:21+0000

2024-03-02T14:21+0000

إيران

العالم

الجزائر

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082374345_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c5d278f033a97f940198e549b505da80.jpg

وأوضح رئيسي: "طهران مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة، وطريقا آمنا لتوزيع ونقل الغاز بين المنتجين والأسواق".ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الجزائر، للمشاركة في قمة "منتدى الدول المصدرة للغاز" السابعة.ويشارك في القمة كل من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، ورئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.كما ويشارك وزراء الطاقة في الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم روسيا وإيران والجزائر ومصر والسنغال وقطر، إضافة لممثل وزير الطاقة الليبي، وممثل وزير الطاقة الإمارتي، وتأتي القمة في ظل تحديات يفرضها الواقع والاضطرابات حول العالم، وسط تطلعات بتوافق بين الدول الأعضاء بشأن العديد من الملفات.وانطلقت، صباح أمس الجمعة، اجتماعات وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز، في إطار أعمال القمة السابعة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ناقش الوزارء المجتمعون في الجزائر، المسودة قبل النهائية لمشروع إعلان الجزائر، التي من المقرر عرضها على رؤساء الدول والحكومات، اليوم السبت.وأوضح المراسل أن المسودة تتضمن العديد من البنود، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الأعضاء للحفاظ على أمن الطاقة وعمليات الإمداد، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه سوق الغاز.

https://sputnikarabic.ae/20240302/متحدث-النفط-العراقية-من-مصلحة-الدول-المستوردة-للغاز-ألا-تثير-المشكلات-حتى-تضمن-الإمدادات-1086592433.html

إيران

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الجزائر