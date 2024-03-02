https://sputnikarabic.ae/20240302/سو---35-إس-الروسية-تمنع-الطائرات-العسكرية-الأوكرانية-الإقلاع-من-المطارات-1086583649.html
"سو - 35 إس" الروسية تمنع الطائرات العسكرية الأوكرانية الإقلاع من مطاراتها
"سو - 35 إس" الروسية تمنع الطائرات العسكرية الأوكرانية الإقلاع من مطاراتها
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات "سو- 35 إس" التابعة للقوات الروسية، تؤدي مهامها بشكل مناسب في اتجاه أفدييفكا، ولا تسمح لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T06:28+0000
2024-03-02T06:28+0000
2024-03-02T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان: "أطقم المقاتلات المتعددة المهام والفائقة المناورة "سو-35 إس" التابعة للقوات الروسية، تؤدي واجباتها بالشكل المناسب، ولا تسمح لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية بالإقلاع من المطارات".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 5 محطات للحرب الإلكترونية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بوكوفيل أد".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تدمير محطة رادار "بي-18"، ورادارين، وقاذفة لنظام صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات، ومركبة قتالية من طراز "ناسامز" نرويجية الصنع، بالإضافة إلى 5 محطات حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه خلال الأسبوع، نحو 890 جنديا و3 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة و8 مدافع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلتين "ميغ-23" و"سو-25" و639 مسيرة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240302/القوات-الروسية-تأسر-جنودا-أوكرانيين-بعد-سيطرتها-على-معاقل-تابعة-لقوات-نظام-كييف-في-زابوروجيه-1086582705.html
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روسيا, سلاح روسيا
"سو - 35 إس" الروسية تمنع الطائرات العسكرية الأوكرانية الإقلاع من مطاراتها
06:28 GMT 02.03.2024 (تم التحديث: 06:45 GMT 02.03.2024)
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات "سو- 35 إس" التابعة للقوات الروسية، تؤدي مهامها بشكل مناسب في اتجاه أفدييفكا، ولا تسمح لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية بالإقلاع من مطاراتها.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان: "أطقم المقاتلات المتعددة المهام والفائقة المناورة "سو-35 إس" التابعة للقوات الروسية، تؤدي واجباتها بالشكل المناسب، ولا تسمح لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية بالإقلاع من المطارات".
وأشارت الوزارة إلى أنه "من خلال تواجد أطقم "سو-35 إس" في الجو، فإنها لا تمنح طائرات العدو الفرصة حتى للإقلاع من مطاراتها الأصلية، حيث سيتم اكتشاف أي هدف جوي يحاول الإقلاع وتدميره على الفور".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 5 محطات للحرب الإلكترونية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بوكوفيل أد".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تدمير محطة رادار "بي-18"، ورادارين، وقاذفة لنظام صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات، ومركبة قتالية من طراز "ناسامز" نرويجية الصنع، بالإضافة إلى 5 محطات حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" مواقع تموضعها على طول الحافة الأمامية، وصدت القوات الروسية 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق من مقاطعة زابوروجيه، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه خلال الأسبوع، نحو 890 جنديا و3 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة و8 مدافع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.