https://sputnikarabic.ae/20240302/سو---35-إس-الروسية-تمنع-الطائرات-العسكرية-الأوكرانية-الإقلاع-من-المطارات-1086583649.html

"سو - 35 إس" الروسية تمنع الطائرات العسكرية الأوكرانية الإقلاع من مطاراتها

"سو - 35 إس" الروسية تمنع الطائرات العسكرية الأوكرانية الإقلاع من مطاراتها

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات "سو- 35 إس" التابعة للقوات الروسية، تؤدي مهامها بشكل مناسب في اتجاه أفدييفكا، ولا تسمح لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T06:28+0000

2024-03-02T06:28+0000

2024-03-02T06:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان: "أطقم المقاتلات المتعددة المهام والفائقة المناورة "سو-35 إس" التابعة للقوات الروسية، تؤدي واجباتها بالشكل المناسب، ولا تسمح لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية بالإقلاع من المطارات".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 5 محطات للحرب الإلكترونية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بوكوفيل أد".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تدمير محطة رادار "بي-18"، ورادارين، وقاذفة لنظام صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات، ومركبة قتالية من طراز "ناسامز" نرويجية الصنع، بالإضافة إلى 5 محطات حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه خلال الأسبوع، نحو 890 جنديا و3 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة و8 مدافع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلتين "ميغ-23" و"سو-25" و639 مسيرة أوكرانية

https://sputnikarabic.ae/20240302/القوات-الروسية-تأسر-جنودا-أوكرانيين-بعد-سيطرتها-على-معاقل-تابعة-لقوات-نظام-كييف-في-زابوروجيه-1086582705.html

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