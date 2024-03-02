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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240302/وزارة-الدفاع-الألمانية-قلقة-من-احتمال-تسرب-محادثات-أخرى-حول-قصف-جسر-القرم-1086588114.html
وزارة الدفاع الألمانية "قلقة" من احتمال تسرب محادثات أخرى حول قصف جسر القرم
وزارة الدفاع الألمانية "قلقة" من احتمال تسرب محادثات أخرى حول قصف جسر القرم
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع الألمانية، تشعر بالقلق من احتمال تسرب كمية أكبر من المعلومات، وليس فقط الجزء المنشور من المحادثات بين... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T09:18+0000
2024-03-02T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، نقلا عن مصادر، أن "وزارة الدفاع الألمانية، تشعر بالقلق إزاء هذه الحالة، حيث كان من الممكن اعتراض محادثات داخلية أخرى".ويشير المنشور إلى أن "السؤال الآن هو ما إذا كان من الممكن التنصت على محادثات أخرى للقوات الجوية الألمانية، وكذلك الإدارات العسكرية الأخرى".بالإضافة إلى ذلك، يشير المنشور إلى أن أحد المشاركين في المحادثة اتصل بالمجموعة عبر الهاتف المحمول، إذ كان يتواجد في سنغافورة. ونوهت الصحيفة إلى أن "العديد من المحادثات عبر الإنترنت بين الجيش الألماني ووزارة الدفاع الألمانية، تجري على هذه المنصة".وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".
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روسيا, العالم

وزارة الدفاع الألمانية "قلقة" من احتمال تسرب محادثات أخرى حول قصف جسر القرم

09:18 GMT 02.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDالدفاع الجوي الجيش الألماني
الدفاع الجوي الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع الألمانية، تشعر بالقلق من احتمال تسرب كمية أكبر من المعلومات، وليس فقط الجزء المنشور من المحادثات بين الضباط الألمان، حول الهجوم على جسر القرم.
ونشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، نقلا عن مصادر، أن "وزارة الدفاع الألمانية، تشعر بالقلق إزاء هذه الحالة، حيث كان من الممكن اعتراض محادثات داخلية أخرى".
ويشير المنشور إلى أن "السؤال الآن هو ما إذا كان من الممكن التنصت على محادثات أخرى للقوات الجوية الألمانية، وكذلك الإدارات العسكرية الأخرى".

يُذكر أن المحادثة التي تم التنصت عليها تم إجراؤها من قبل ضباط في القوات الجوية الألمانية، من خلال قنوات مفتوحة على منصة "ويب إيكس"، والتي، وفقًا للصحيفة، "من السهل نسبيًا التنصت عليها".

بالإضافة إلى ذلك، يشير المنشور إلى أن أحد المشاركين في المحادثة اتصل بالمجموعة عبر الهاتف المحمول، إذ كان يتواجد في سنغافورة. ونوهت الصحيفة إلى أن "العديد من المحادثات عبر الإنترنت بين الجيش الألماني ووزارة الدفاع الألمانية، تجري على هذه المنصة".

وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.

جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
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وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.

وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.

وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".

وحاول ضباط الجيش الألماني في المحادثة إيجاد طريقة لمهاجمة الجسر، بطريقة لا تجعل ألمانيا طرفا في الصراع، ومن بين أحد الخيارات هو تدريب الأوكرانيين، حيث قالوا: "نحتاج أولًا إلى معرفة ما إذا كان مثل هذا القرار السياسي لا يتعلق بشكل مباشر بتخطيط المهام، وفي هذه الحالة سيستغرق التدريب وقتًا أطول قليلًا، وسيكون المنفذون قادرين على أداء مهام أكثر تعقيدًا، وهو أمر محتمل جدًا أن يكون لديهم بالفعل بعض الخبرة واستخدام معدات عالية التقنية".

وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".

وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، على التسجيل الصوتي للضباط الألمان، الذين ناقشوا الهجوم على جسر القرم.

وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".
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