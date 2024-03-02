https://sputnikarabic.ae/20240302/وزارة-الدفاع-الألمانية-قلقة-من-احتمال-تسرب-محادثات-أخرى-حول-قصف-جسر-القرم-1086588114.html

وزارة الدفاع الألمانية "قلقة" من احتمال تسرب محادثات أخرى حول قصف جسر القرم

وزارة الدفاع الألمانية "قلقة" من احتمال تسرب محادثات أخرى حول قصف جسر القرم

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع الألمانية، تشعر بالقلق من احتمال تسرب كمية أكبر من المعلومات، وليس فقط الجزء المنشور من المحادثات بين... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T09:18+0000

2024-03-02T09:18+0000

2024-03-02T09:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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ونشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، نقلا عن مصادر، أن "وزارة الدفاع الألمانية، تشعر بالقلق إزاء هذه الحالة، حيث كان من الممكن اعتراض محادثات داخلية أخرى".ويشير المنشور إلى أن "السؤال الآن هو ما إذا كان من الممكن التنصت على محادثات أخرى للقوات الجوية الألمانية، وكذلك الإدارات العسكرية الأخرى".بالإضافة إلى ذلك، يشير المنشور إلى أن أحد المشاركين في المحادثة اتصل بالمجموعة عبر الهاتف المحمول، إذ كان يتواجد في سنغافورة. ونوهت الصحيفة إلى أن "العديد من المحادثات عبر الإنترنت بين الجيش الألماني ووزارة الدفاع الألمانية، تجري على هذه المنصة".وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".

https://sputnikarabic.ae/20240302/متحدث-أمني-لـسبوتنيك-العثور-على-عبوة-ناسفة-مثبتة-أسفل-سيارة-كانت-تحاول-دخول-جمهورية-القرم-1086582985.html

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