https://sputnikarabic.ae/20240302/وزير-الخارجية-العراقي-لم-تتواصل-أي-دولة-غربية-مع-العراق-بشأن-إرسال-أسلحة-لأوكرانيا-1086582464.html
وزير الخارجية العراقي: لم تتواصل أي دولة غربية مع العراق بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا
وزير الخارجية العراقي: لم تتواصل أي دولة غربية مع العراق بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أنه لم تعقد أي دولة غربية اتصالات مع العراق بشأن إرسال أسلحة لنظام كييف. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T04:35+0000
2024-03-02T04:35+0000
2024-03-02T04:35+0000
وزير الخارجية العراقي
أخبار العراق اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073194998_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eec44e22c788518b11a1b7edc52a31c9.jpg
أنطاليا - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد في تركيا: "على حد علمي، لم يتصل أحد بالجانب العراقي في هذا الصدد (حول مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا)".ولفت فؤاد حسين، إلى أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا إذا كان هناك طلب من موسكو وكييف للتوسط.وسبق أن أشارت موسكو عدة مرات إلى أنها مستعدة للمفاوضات، حيث يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للمشاركة في الحوار.وبوقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.كما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار؛ وجميع مطالب موسكو معروفة جيداً.وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وأكدت روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد؛ معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله؛ مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20240302/وزير-الخارجية-العراقي-يؤكد-استعداد-بلاده-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1086581326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073194998_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_514e9a7d366056c2eadf9a10d5ed1cae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية العراقي, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية العراقي, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية العراقي: لم تتواصل أي دولة غربية مع العراق بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا
حصري
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أنه لم تعقد أي دولة غربية اتصالات مع العراق بشأن إرسال أسلحة لنظام كييف.
أنطاليا - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد في تركيا: "على حد علمي، لم يتصل أحد بالجانب العراقي في هذا الصدد (حول مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا)".
وشدد وزير الخارجية على أن العراق دولة ذات سيادة حيث يتم اتخاذ جميع القرارات من قبل الحكومة والهيئات التشريعية في العراق.
ولفت فؤاد حسين، إلى أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا
إذا كان هناك طلب من موسكو وكييف للتوسط.
وسبق أن أشارت موسكو عدة مرات إلى أنها مستعدة للمفاوضات، حيث يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للمشاركة في الحوار.
وبوقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
كما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار؛ وجميع مطالب موسكو معروفة جيداً.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وأكدت روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد؛ معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.
كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله؛ مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.