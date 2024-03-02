https://sputnikarabic.ae/20240302/وزير-الخارجية-العراقي-يؤكد-استعداد-بلاده-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1086581326.html
وزير الخارجية العراقي يؤكد استعداد بلاده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية العراقي يؤكد استعداد بلاده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الجمعة، أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، إذا كان هناك طلب من موسكو وكييف للتوسط. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T02:57+0000
2024-03-02T02:57+0000
2024-03-02T05:05+0000
وزير الخارجية العراقي
روسيا
أخبار أوكرانيا
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أنطاليا - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا توجه إلينا الطرفان (روسيا وأوكرانيا) بطلب الوساطة فسنتخذ خطوات في هذا الاتجاه".وسبق أن أشارت موسكو مرات عدة إلى أنها مستعدة للمفاوضات، حيث يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت ذاته يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للمشاركة في الحوار.وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا، إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.كما ذكر الكرملين أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.وأكدت روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ سنوات عدة، والتي ما زالت تتزايد، معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20240301/لافروف-يتحدث-عن-أسباب-طلب-بريدنيستروفيه-المساعدة-من-ورسيا--1086571342.html
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وزير الخارجية العراقي, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية العراقي, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية العراقي يؤكد استعداد بلاده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
02:57 GMT 02.03.2024 (تم التحديث: 05:05 GMT 02.03.2024)
حصري
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الجمعة، أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، إذا كان هناك طلب من موسكو وكييف للتوسط.
أنطاليا - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا توجه إلينا الطرفان (روسيا وأوكرانيا) بطلب الوساطة فسنتخذ خطوات في هذا الاتجاه".
وأشار الوزير العراقي، إلى أنه كان ضمن فريق الاتصال، الذي شكلته جامعة الدول العربية، والذي ضم وزراء خارجية مصر والجزائر والعراق والأردن والإمارات والسعودية والسودان، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، في مارس/ آذار 2022، مضيفًا: "تم استدعاء هذه المجموعة للاتصال بالجانبين وتقديم الوساطة. قمنا بزيارة موسكو والتقينا بوزير خارجية الاتحاد الروسي (سيرغي لافروف) وفي وارسو، والتقينا بنظيره الأوكراني، وقدمنا اقتراحًا للتوسط بين الطرفين".
وسبق أن أشارت موسكو مرات عدة إلى أنها مستعدة للمفاوضات، حيث يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت ذاته يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للمشاركة في الحوار.
وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا،
إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
كما ذكر الكرملين أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.
وأكدت روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ سنوات عدة، والتي ما زالت تتزايد، معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.