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https://sputnikarabic.ae/20240303/الأسد-زيلينسكي-نجح-في-دور-ممثل-كوميدي-أكثر-من-رئيس-لأوكرانيا-1086624928.html
الأسد: زيلينسكي نجح في دور ممثل كوميدي أكثر من رئيس لأوكرانيا
الأسد: زيلينسكي نجح في دور ممثل كوميدي أكثر من رئيس لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، في مقابلة حصرية لقناة "سولوفيوف" الروسية، بأن فلاديمير زيلينسكي، نجح في عمله كممثل كوميدي أكثر منه في دور "زعيم... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T17:04+0000
2024-03-03T17:04+0000
أخبار سوريا اليوم
فلاديمير زيلينسكي
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ورد الأسد مازحا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات التي يفرضها زيلينسكي قد انعكست عليه: "تسببوا لي في اضطراب عصبي".وأكد الأسد: "إنه ممثل كوميدي، وهذه كانت مهنته قبل الرئاسة، وبالمناسبة، كان أكثر نجاحا في دور الممثل الكوميدي، من زعيم للأمة".وفرض زيلينسكي، في مارس/ آذار 2023، عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.وأفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، في 30 يونيو/ حزيران 2022، بانهيار العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون إيقاف العلاقات القنصلية ردا على قرار دمشق الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم السبت، للصحفيين خلال زيارة إلى جمهورية لوغانسك الشعبية، إن فلاديمير زيلينسكي يخشى إجراء انتخابات لأنه سيفقد منصبه كرئيس لأوكرانيا.وأوضح سلوتسكي: "إنهم يخشون إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، إنهم يخشون أن يفقد "الفوهرر" الأوكراني زيلينسكي منصبه".وأشار سلوتسكي إلى أنه على عكس نظام كييف، فإنهم في روسيا ليسوا خائفين من إجراء الانتخابات، بل ويعتبرون ذلك ضروريا أيضا.سياسي أوكراني: زيلينسكي جعل مواطنينا عبيدا لحلف "الناتو"
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أخبار سوريا اليوم, فلاديمير زيلينسكي, العالم
أخبار سوريا اليوم, فلاديمير زيلينسكي, العالم

الأسد: زيلينسكي نجح في دور ممثل كوميدي أكثر من رئيس لأوكرانيا

17:04 GMT 03.03.2024
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© Sputnik
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صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، في مقابلة حصرية لقناة "سولوفيوف" الروسية، بأن فلاديمير زيلينسكي، نجح في عمله كممثل كوميدي أكثر منه في دور "زعيم الأمة".
ورد الأسد مازحا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات التي يفرضها زيلينسكي قد انعكست عليه: "تسببوا لي في اضطراب عصبي".
وأكد الأسد: "إنه ممثل كوميدي، وهذه كانت مهنته قبل الرئاسة، وبالمناسبة، كان أكثر نجاحا في دور الممثل الكوميدي، من زعيم للأمة".
وفرض زيلينسكي، في مارس/ آذار 2023، عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.
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15:21 GMT
وأفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، في 30 يونيو/ حزيران 2022، بانهيار العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون إيقاف العلاقات القنصلية ردا على قرار دمشق الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم السبت، للصحفيين خلال زيارة إلى جمهورية لوغانسك الشعبية، إن فلاديمير زيلينسكي يخشى إجراء انتخابات لأنه سيفقد منصبه كرئيس لأوكرانيا.
وأوضح سلوتسكي: "إنهم يخشون إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، إنهم يخشون أن يفقد "الفوهرر" الأوكراني زيلينسكي منصبه".
وأشار سلوتسكي إلى أنه على عكس نظام كييف، فإنهم في روسيا ليسوا خائفين من إجراء الانتخابات، بل ويعتبرون ذلك ضروريا أيضا.
سياسي أوكراني: زيلينسكي جعل مواطنينا عبيدا لحلف "الناتو"
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