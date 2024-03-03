https://sputnikarabic.ae/20240303/السفير-الإثيوبي-لدى-روسيا-يأمل-في-إحراز-تقدم-بشأن-بناء-محطة-للطاقة-النووية-في-بلاده-1086614257.html
السفير الإثيوبي لدى روسيا يأمل في إحراز تقدم بشأن بناء محطة للطاقة النووية في بلاده
السفير الإثيوبي لدى روسيا يأمل في إحراز تقدم بشأن بناء محطة للطاقة النووية في بلاده
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإثيوبي لدى روسيا، تشام أوغالا أورات، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه يأمل في تحقيق تقدم سريع في مسألة البناء المحتمل لمحطة للطاقة النووية... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T08:27+0000
2024-03-03T08:27+0000
2024-03-03T08:27+0000
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104354/99/1043549981_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_a8e2002d3f0881ee73a317d83b99457b.jpg
وأضاف أورات: "تم التوقيع على الاتفاقية، والآن نتحدث أكثر عن المسائل الفنية، وهذه محطة طاقة نووية منخفضة الطاقة، وآمل أن نرى تقدماً في هذه القضية قريباً".وأضاف: "نعلم أن روسيا والصين والهند والسعودية بدؤوا بالفعل استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، وأعتقد أن استخدام العملات الوطنية صيغة جيدة للتعاون، والآن وقد أصبحنا جزءًا من مجموعة بريكس سيكون ذلك أحد موضوعات النقاش بين الدول الأعضاء".وفي العام الماضي، وقعت شركة "روساتوم" الحكومية خارطة طريق مع إثيوبيا بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.يتضمن التعاون آفاق تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة النووية، وفي مجال التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية.
https://sputnikarabic.ae/20240302/دول-منتدى-التعاون-الخليجي-تعبر-عن-رفضها-إدخال-سقوف-أسعار-لإعلان-الغاز-1086596315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104354/99/1043549981_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_8f13ba222c159865de54710596248ca6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
السفير الإثيوبي لدى روسيا يأمل في إحراز تقدم بشأن بناء محطة للطاقة النووية في بلاده
صرح السفير الإثيوبي لدى روسيا، تشام أوغالا أورات، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه يأمل في تحقيق تقدم سريع في مسألة البناء المحتمل لمحطة للطاقة النووية بمشاركة شركة "روساتوم" الحكومية في روسيا.
وأضاف أورات: "تم التوقيع على الاتفاقية، والآن نتحدث أكثر عن المسائل الفنية، وهذه محطة طاقة نووية منخفضة الطاقة، وآمل أن نرى تقدماً في هذه القضية قريباً".
وأشار السفير إلى أنه ينبغي بناء مركز العلوم والتكنولوجيا النووية في إثيوبيا، لكن لا توجد معلومات حتى الآن عن الموعد المحدد لبنائه.
وقال أورات، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لا أرى مشكلة في استخدام العملات الوطنية في التجارة بين روسيا وإثيوبيا، وآمل أن يكون ذلك قريبًا موضوع تفاوض بين بلدينا. لا أرى في ذلك سوى مزايا إيجابية. إذا أرادت إثيوبيا شراء شيء ما من روسيا يمكننا بسهولة أن ندفع بالبير الإثيوبي".
وأضاف: "نعلم أن روسيا والصين والهند والسعودية بدؤوا بالفعل استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، وأعتقد أن استخدام العملات الوطنية صيغة جيدة للتعاون، والآن وقد أصبحنا جزءًا من مجموعة بريكس سيكون ذلك أحد موضوعات النقاش بين الدول الأعضاء".
وفي العام الماضي، وقعت شركة "روساتوم" الحكومية خارطة طريق مع إثيوبيا بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.
يتضمن التعاون آفاق تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة النووية، وفي مجال التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية.