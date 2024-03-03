تحييد 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة كارابولاك
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
© Sputnik . Russian Federal Security Service/
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أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب تحييد 6 عناصر ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، خلال عملية لجهاز الأمن الفيدرالي في مدينة كارابولاك في جمهورية إنغوشيا الروسية.
وذكرت اللجنة في بيان أنه "خلال عملية قام بها مقر عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إنغوشيا، تم تحييد 6 مجرمين حاصرتهم القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي داخل بناية سكنية في مدينة كارابولاك".
وأوضحت اللجنة أن "هويات المجرمين حُددت مسبقًا، ووفقًا للبيانات المتاحة فهم من أتباع تنظيم "داعش" الإرهابي، وكانوا ضالعين في عدد من الجرائم الإرهابية، بينها هجوم على نقطة لشرطة المرور وقتل 3 شرطيين في مارس/ آذار 2023".
وأضافت أنه "ليست هناك خسائر في صفوف ضباط إنفاذ القانون أو السكان المدنيين، وخلال تفتيش موقع الاشتباك عُثر على أسلحة آلية وذخائر وقنابل يدوية وعبوة ناسفة، ويجري تنفيذ أنشطة البحث العملياتي وإجراء التحقيقات اللازمة".
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الثلاثاء الماضي، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكن من إحباط محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زابوروجيه، باستخدام مادة سامة قاتلة، نظير لعامل الحرب الكيميائية.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زابوروجيه، باستخدام مادة سامة قاتلة، وفقًا لتصنيف منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) نظيرا لعامل الحرب الكيميائية "بي زد".
وتستخدم المادة المضبوطة لصنع أسلحة كيميائية للدمار الشامل وتم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتقال ثلاثة مواطنين أوكرانيين.