https://sputnikarabic.ae/20240303/خبير-ماكرون-سيناقش-مع-الأحزاب-الفرنسية-إرسال-قوات-إلى-كييف-لكنه-لن-يجد-الدعم-1086611175.html
خبير: ماكرون سيناقش مع الأحزاب الفرنسية إرسال قوات إلى كييف لكنه لن يجد الدعم
خبير: ماكرون سيناقش مع الأحزاب الفرنسية إرسال قوات إلى كييف لكنه لن يجد الدعم
سبوتنيك عربي
صرح أستاذ الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر جوسيف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الاجتماع المقبل في 7 مارس/ آذار مع قادة الأحزاب... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T05:07+0000
2024-03-03T05:07+0000
2024-03-03T05:07+0000
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وقال جوسيف: "في الواقع، وقع ماكرون في الفخ، وسيتم النظر في هذه القضية (إرسال الجيش إلى أوكرانيا)، لكنها لن تجد الدعم (بين الأحزاب السياسية)".وبحسب الخبير، فإن الزعيم الفرنسي نفسه يدرك أنه "لن يحصل على الدعم بين قادة الأحزاب السياسية تحت أي ظرف من الظروف".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن ماكرون سيناقش الوضع في أوكرانيا مع قادة الأحزاب السياسية الفرنسية في 7 مارس.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".إعلام غربي: فرنسا تستكشف إمكانية السماح للقوات الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية
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روسيا, العالم
خبير: ماكرون سيناقش مع الأحزاب الفرنسية إرسال قوات إلى كييف لكنه لن يجد الدعم
صرح أستاذ الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر جوسيف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الاجتماع المقبل في 7 مارس/ آذار مع قادة الأحزاب السياسية الفرنسية، سيناقش فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكنه لن يتلقى الدعم.
وقال جوسيف: "في الواقع، وقع ماكرون في الفخ، وسيتم النظر في هذه القضية (إرسال الجيش إلى أوكرانيا)، لكنها لن تجد الدعم (بين الأحزاب السياسية)".
وبحسب الخبير، فإن الزعيم الفرنسي نفسه يدرك أنه "لن يحصل على الدعم بين قادة الأحزاب السياسية تحت أي ظرف من الظروف".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن ماكرون سيناقش الوضع في أوكرانيا مع قادة الأحزاب السياسية الفرنسية في 7 مارس.
وكان قد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".