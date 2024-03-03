https://sputnikarabic.ae/20240303/دار-الإفتاء-المصرية-تعلن-موعد-استطلاع-هلال-شهر-رمضان--1086623784.html
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان
سبوتنيك عربي
أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T15:22+0000
2024-03-03T15:22+0000
2024-03-03T15:22+0000
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وقالت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إنه من المقرر استطلاع هلال شهر رمضان يوم الأحد المقبل.وكان معهد البحوث الفلكية في مصر قد قال إن هلال شهر رمضان 2024 فلكيًا يولد يوم الإثنين 11 مارس/ آذار 2024، أي بعد 8 أيام من اليوم، ومن المتوقع شهر رمضان لمدة 30 يومًا، ليكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024.في سياق متصل، صرح الدكتور جاد القاضي، في بيان للمعهد، الأسبوع الماضي، أن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.
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رمضان شهر الخير, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
رمضان شهر الخير, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان
أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.
وقالت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إنه من المقرر استطلاع هلال شهر رمضان يوم الأحد المقبل.
وكان معهد البحوث الفلكية في مصر قد قال إن هلال شهر رمضان 2024 فلكيًا يولد يوم الإثنين 11 مارس/ آذار 2024، أي بعد 8 أيام من اليوم، ومن المتوقع شهر رمضان لمدة 30 يومًا، ليكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024.
في سياق متصل، صرح الدكتور جاد القاضي، في بيان للمعهد، الأسبوع الماضي، أن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.