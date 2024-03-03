https://sputnikarabic.ae/20240303/طائر-أفريقي-بحجم-الإنسان-يأكل-التماسيح-الصغيرة-ويقتل-إخوته-فيديو--1086614844.html
"أبو مركوب" يأكل التماسيح الصغيرة ويقتل إخوته... فيديو
"أبو مركوب" يأكل التماسيح الصغيرة ويقتل إخوته... فيديو
سبوتنيك عربي
طائر الشوبيل هو نوع من الطيور التي لا يمكن تصنيفها بسهولة، والذي يعرف أيضا باسم "حذاء النيل الأبيض" أو "أبو أحذية"، والتي تتكاثر غالبا في أفريقيا. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T08:40+0000
2024-03-03T08:40+0000
2024-03-03T09:31+0000
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ووفقا لتقرير تم نشره في مجلة "لايف ساينس" العلمية، فإن هذا الطائر الجميل يمكن العثور عليه في الأجزاء الشرقية من أفريقيا، وعلى طول الطريق من السودان الى زامبيا.طائر الشوبيل يفضل الحياة في المناطق الاستوائية الكثيفة والأهوار والمستنقعات والأراضي الرطبة. وعندما يكتشف طائر "أبو مركوب" (الاسم الآخر لهذا الطائر) فريسته، فإنه يستخدم سرعته التي لا تصدق مع الدقة في الحصول والقبض عليها، ويتغذى أيضا على التماسيح الصغيرة.هو طائر كبير جدا، يمكن أن يصل طوله إلى ما يقرب من 5 أقدام و4 أقدام، ووزنه يصل إلى 1.5 رطلاً.جسم الطائر مغطى بالريش الرمادي المزرق، لديه رقبة قوية، وسيقان طويلة وأجنحة واسعة.وتتميز هذه الطيور بالمنافسة الحادة فيما بينها، لدرجة أن الأخوة يقتلون بعضهم بعضا ليبقى طير واحد بسبب التنافس بين الأشقاء.
https://sputnikarabic.ae/20240302/دراسة-المياه-المغلية-قد-تزيل-90-من-الجزيئات-البلاستيكية-الدقيقة-1086598856.html
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نادي الفيديو
"أبو مركوب" يأكل التماسيح الصغيرة ويقتل إخوته... فيديو
08:40 GMT 03.03.2024 (تم التحديث: 09:31 GMT 03.03.2024)
طائر الشوبيل هو نوع من الطيور التي لا يمكن تصنيفها بسهولة، والذي يعرف أيضا باسم "حذاء النيل الأبيض" أو "أبو أحذية"، والتي تتكاثر غالبا في أفريقيا.
ووفقا لتقرير تم نشره في مجلة "لايف ساينس" العلمية، فإن هذا الطائر الجميل يمكن العثور عليه في الأجزاء الشرقية من أفريقيا، وعلى طول الطريق من السودان الى زامبيا.
طائر الشوبيل يفضل الحياة في المناطق الاستوائية الكثيفة والأهوار والمستنقعات والأراضي الرطبة. وعندما يكتشف طائر "أبو مركوب" (الاسم الآخر لهذا الطائر) فريسته، فإنه يستخدم سرعته التي لا تصدق مع الدقة في الحصول والقبض عليها، ويتغذى أيضا على التماسيح الصغيرة.
هو طائر كبير جدا، يمكن أن يصل طوله إلى ما يقرب من 5 أقدام و4 أقدام، ووزنه يصل إلى 1.5 رطلاً.
جسم الطائر مغطى بالريش الرمادي المزرق، لديه رقبة قوية، وسيقان طويلة وأجنحة واسعة.
وتتميز هذه الطيور بالمنافسة الحادة فيما بينها، لدرجة أن الأخوة يقتلون بعضهم بعضا ليبقى طير واحد بسبب التنافس بين الأشقاء.