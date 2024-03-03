https://sputnikarabic.ae/20240303/كذب-محض-ماسك-يكذب-بايدن-حول-الهجرة-غير-الشرعية-1086611631.html
"كذب محض"... ماسك يكذب بايدن حول الهجرة غير الشرعية
"كذب محض"... ماسك يكذب بايدن حول الهجرة غير الشرعية
سبوتنيك عربي
قال الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يريد حل مشكلة الهجرة غير الشرعية "كذب محض". 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T05:34+0000
2024-03-03T05:34+0000
2024-03-03T05:34+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063731160_0:0:1292:727_1920x0_80_0_0_57ddc816461e41566c6e6df4abbf1efa.jpg
وكتب ماسك على صفحته في منصة " إكس": "إلى أن يتم رفع هذه الأوامر التنفيذية، فإن ادعاءات بايدن بأنه يريد مكافحة الهجرة غير الشرعية كاذبة".وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث التي حكم فيها بايدن الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أصدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي تقريرا يفيد بأن الدين العام الأمريكي حتى عام 2034 سيصل إلى مستوى قياسي تاريخي مطلق بواقع 116% من الناتج الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20240302/ماسك-يؤيد-فكرة-برينس-بـترك-شبه-جزيرة-القرم-ودونيتسك-ولوغانسك-لروسيا--1086588627.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063731160_144:0:1292:861_1920x0_80_0_0_df3a410e01a9e4057c379b86fc550a57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
"كذب محض"... ماسك يكذب بايدن حول الهجرة غير الشرعية
قال الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يريد حل مشكلة الهجرة غير الشرعية "كذب محض".
وكتب ماسك على صفحته في منصة " إكس": "إلى أن يتم رفع هذه الأوامر التنفيذية، فإن ادعاءات بايدن بأنه يريد مكافحة الهجرة غير الشرعية كاذبة".
ولفت ماسك إلى أن التدفق الهائل للهجرة غير الشرعية سببه "94 أمرا تنفيذيا لإدارة بايدن".
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث التي حكم فيها بايدن الولايات المتحدة.
وعلى صعيد آخر، حذر ماسك على صفحته في منصة "إكس" من أن "الميزانية الفيدرالية الأمريكية في المستقبل لن تكفي لأي شيء آخر غير دفع الفوائد على الديون".
وفي وقت سابق، أصدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي تقريرا يفيد بأن الدين العام الأمريكي حتى عام 2034 سيصل إلى مستوى قياسي تاريخي مطلق بواقع 116% من الناتج الأمريكي.