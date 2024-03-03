https://sputnikarabic.ae/20240303/منظمات-المجتمع-المدني-السودانية-لـسبوتنيك-جنوب-كردفان-تعيش-كارثة-إنسانية-مع-استمرار-الحصار-1086628559.html

منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": جنوب كردفان تعيش كارثة إنسانية مع استمرار الحصار

منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": جنوب كردفان تعيش كارثة إنسانية مع استمرار الحصار

سبوتنيك عربي

أكد عادل عبد الباقي علي، رئيس لجنة طوارئ تحالف منظمات المجتمع المدني في السودان، أن الوضع الإنساني في جنوب كردفان خرج عن السيطرة، حيث نفذت كل المعونات ولا يزال... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T19:48+0000

2024-03-03T19:48+0000

2024-03-03T19:48+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، إن المنظمات المدنية تبذل كل الجهد من أجل توفير ولو وجبة واحدة من البقوليات لٱلاف الأسر في مناطق حجر المك، حي الملكية، ودرتق، و قعر الحجر.وأضاف عبد الباقي، أن ما يقارب 700 ألف طفل لا يجدون الطعام، الأمر الذي أصاب غالبيتهم بحالات الأنيميا الحادة في ظل غياب تام لألبان الأطفال والأدوية، خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات والذين يحتاجون إلى رعاية خاصة. وتابع رئيس لجنة الطوارئ، الأمر لا يمس الأطفال فقط، هناك العديد من النساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الكبد والغسيل الكلوي وحضانات الأطفال، الجميع لا يجد رعاية طبية إلا بالقدر الضئيل ووفقا للمتاح، نظرا لخروج غالبية المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة في الولاية. وطالب رئيس المنظمات كل من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية والجيش السوداني برفع الحصار عن جنوب كردفان والسعي مع المنظمات لتسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية لأبرياء في الولاية. وناشد عبد الباقي، دول جوار السودان وشرق القارة الأفريقية والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالسعي جديامن أجل الضغط على أطراف الصراع للسماح بدخول المساعدات للولاية قبل فوات الٱوان، فالمجاعة تقضي على العشرات يوميا من كل الأعمار.ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة السودانية والمناطق المحيطة بها نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

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حصري, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار