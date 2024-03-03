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وزير الخارجية السوداني لـ"سبوتنيك": إيران لم تطلب منا إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر
وزير الخارجية السوداني لـ"سبوتنيك": إيران لم تطلب منا إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، خلال مقابلة مع سبوتنيك، اليوم الأحد، أن السودان لم يتلق أي طلبات من إيران بخصوص إنشاء قاعدة بحرية دائمة على ساحل... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T17:39+0000
2024-03-03T17:39+0000
2024-03-03T18:01+0000
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وقال علي للوكالة على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا: "قرأت المقال في صحيفة أمريكية اليوم، هذا الخبر غير صحيح".وأوضح الوزير علي: "المقال ليس صحيحاً، إيران لم تطلب من السودان أبدا إنشاء قاعدة، وأنا زرت إيران مؤخرا، و لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع مع أي طرف".وكانت ظهرت إحدى التقارير مؤخرا حول طلب طهران إنشاء قاعدة بحرية في السودان.ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة السودانية والمناطق المحيطة بها نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.قطر تدعو الأطراف السودانية المتحاربة إلى استئناف التفاوض لإنهاء القتال
https://sputnikarabic.ae/20240303/وزير-الخارجية-القطري-سنواصل-جهودنا-للوصول-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1086620180.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية السوداني لـ"سبوتنيك": إيران لم تطلب منا إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر
17:39 GMT 03.03.2024 (تم التحديث: 18:01 GMT 03.03.2024)
أفاد وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، خلال مقابلة مع سبوتنيك، اليوم الأحد، أن السودان لم يتلق أي طلبات من إيران بخصوص إنشاء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر.
وقال علي للوكالة على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا: "قرأت المقال في صحيفة أمريكية اليوم، هذا الخبر غير صحيح".
وأوضح الوزير علي: "المقال ليس صحيحاً، إيران لم تطلب من السودان أبدا إنشاء قاعدة، وأنا زرت إيران مؤخرا، و لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع مع أي طرف".
وكانت ظهرت إحدى التقارير مؤخرا حول طلب طهران إنشاء قاعدة بحرية في السودان.
ويشهد السودان
، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".
كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة السودانية والمناطق المحيطة بها نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.