https://sputnikarabic.ae/20240304/أحكام-بالإعدام-لقيادات-الإخوان-المسلمين-في-مصر-1086640282.html
أحكام بالإعدام لقيادات الإخوان المسلمين في مصر
أحكام بالإعدام لقيادات الإخوان المسلمين في مصر
سبوتنيك عربي
قضت محكمة مصرية بإعدام مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، عما نسب إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة". 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T12:53+0000
2024-03-04T12:53+0000
2024-03-04T12:56+0000
العالم العربي
مصر
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ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن "الدائرة الأولى (إرهاب)، قضت بالإعدام لمحمد بديع ومحمد البلتاجى، و6 أخرين فى قضية جنايات أمن والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 37 متهما".وعمل المتهمون على إمداد جماعة، أُسست على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية وبأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20240303/الخارجية-المصرية-اتفاقية-إثيوبيا-للنفاذ-إلى-البحر-الأحمر-تهدد-سيادة-الصومال-1086625095.html
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العالم العربي, مصر
أحكام بالإعدام لقيادات الإخوان المسلمين في مصر
12:53 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 12:56 GMT 04.03.2024)
قضت محكمة مصرية بإعدام مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، عما نسب إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".
ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن "الدائرة الأولى (إرهاب)، قضت بالإعدام لمحمد بديع ومحمد البلتاجى، و6 أخرين فى قضية جنايات أمن والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 37 متهما".
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين أنهم في غضون يوليو/ حزيران 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وعمل المتهمون على إمداد جماعة، أُسست على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية وبأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي.