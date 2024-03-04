https://sputnikarabic.ae/20240304/أعلى-10-شلالات-في-العالم-1086646764.html

أعلى 10 شلالات في العالم

أعلى 10 شلالات في العالم

سبوتنيك عربي

تعتبر الشلالات من عجائب الطبيعة، وهي من أجمل الظواهر التي تحدث نتيجة سقوط الماء من حافة عالية، وهناك العديد من الخصائص الرئيسية لوصفها تتعلق بالارتفاع والقوة... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T13:54+0000

2024-03-04T13:54+0000

2024-03-04T13:58+0000

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سنتعرف في هذا المقال على أشهر وأعلى الشلالات في العالم والتي تحظى باهتمام كبير بين السياح.أعلى 10 شلالات في العالمأنجيل ( 979 مترا) فنزويلايترجم اسم أعلى شلال على أنه "ملاك"، وفي عام 2009، أمرت السلطات المحلية بتسمية الشلال باسم Kerepakupai-meru.يتغذى هذا الشلال من نهر كارو، السقوط الحر للمياه على ارتفاع 807 م يحبس الأنفاس، وعندما يصل إلى القاع يتحول إلى غبار مائي ويشكل الضباب.تم اكتشاف Angel في عام 1930 من قبل الطيار الأمريكي J. Angel، على الرغم من أن الهنود كانوا يعرفونه منذ فترة طويلة.كل عام يأتي عدد كبير من السياح من مختلف البلدان لرؤية معجزة الطبيعة.توغيلا ( 948 مترا) جنوب أفريقيايقع ثاني أعلى شلال في العالم في جنوب أفريقيا، في جبال دراكنزبرغ، في الحديقة الوطنية الملكية.ويتغذى من النهر الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يتجمد في الشتاء. وبناء على ذلك، بدلا من الشلال في هذا الوقت، تتدلى الآلاف من رقاقات الثلج الكبيرة.تتطور في هذه المنطقة صناعة السياحة بشكل سريع، حيث تتوفر مسارات ركوب الخيل والمشي المؤدية إلى Tugela. علاوة على ذلك، تستغرق الرحلة سيرا على الأقدام يوما كاملا.الأخوات الثلاث ( 914 مترا) بيرويطلق عليه السكان المحليون اسم Cataratas las tres Hermanas، والذي يُترجم إلى "شلال الأخوات الثلاثة". السمة المميزة لها هي وجود ثلاثة أقسام. وبسبب هذا الهيكل حصل على هذا الاسم غير العادي.ويصل عرض الشلال لـ12 مترا، تم اكتشافه بالصدفة من قبل مجموعة من السياح الذين كانوا متجهين إلى مجرى كتاراتا آخر.لا يمكن وصف هذا الشلال بالقوي، حيث يصل حجم المياه المتدفقة إلى 1 متر مكعب / ثانية. خلال موسم الأمطار يزيد 6 مرات.أولوبينا ( 900 متر) الولايات المتحدة الأمريكيةيظهر فقط خلال موسم الأمطار. يبدو وكأنه جدار عمودي من الماء منحدر من بركان خامد بين الغابات الاستوائية. ينتج Olopenمشهدًا مثيرًا للإعجاب في الطقس العاصف.يمكن للسياح مشاهدته من الجو ومن المحيط. تم تطوير الرحلات الاستكشافية إلى Olopenمع إمكانية الوصول على متن القوارب واليخوت. يكاد يكون من المستحيل المرور عبر الغابات الاستوائية والشقوق الجبلية سيرًا على الأقدام.كاتاراتا أومبيلا (895 مترا) بيروبالقرب من قرية كيسبيس يوجد خامس أعلى شلال يسمى كاتاراتا أومبيلا. هناك العديد من الأساطير المرتبطة بهذا المكان. حتى أن بعض سكان هذه الأجزاء يعتقدون أنها ملعونة. لكن مثل هذه المعتقدات تجذب انتباه السياح فقط.يتغذى الشلال من نهر تحت الأرض، ويجف في موسم الحر.فينوفوسن (860 مترا) النرويجتشكل على النهر. من جبل فينوفجيليت، تمامًا مثل شقيقه الأصغر نهر بالايفوسن، يحمل المياه الذائبة للنهر الجليدي وهو معرض لخطر الاختفاء. يتدفق أسفل اثنين من المنحدرات.يتميز Vinnufossen بتأثير بصري مثير للاهتمام. وعند مراقبته يبدو أن سقوط الماء قبل الجرف مباشرة يتباطأ ثم ينهار في جدار عريض.لقد أنشأ الموقع الطبيعي ويطور بنية تحتية سياحية.سكورجا ( 854 مترا) النرويجشلال هادئ للغاية ولكن مرتفع. نادرًا ما يتم ذكره في التقييمات، لأنه لا يمكن رؤية سوى 600 متر فقط من الارتفاع الكامل، ولكي تتمكن من رؤية Skorga بكل ارتفاعه، عليك النزول إلى أسفل الوادي.بوكاوكو (840 مترا) نيوزيلندالم تحصل Puukaoku على قدر كبير من التقدير من الباحثين مثل نقاط الشلال العالية الأخرى في التصنيف. ولكن هذا لا يمنع من أن تكون واحدة من الأماكن الجميلة في هاواي. يسافر السياح إلى هناك للاستمتاع بمنظره الخلاب.جيمس بروس (840 مترا) كندايتغذى من نهر جليدي على ارتفاع 1.5 كم. يتدفق في سلسلتين إلى خليج الأميرة لويز، ويتدفق نهر جيمس بروس في مجرىين، أحدهما يجف في الحر ويصل عرضه لـ 5 م.يحتل جيمس بروس المركز التاسع في تصنيف أطول الشلالات. في المنطقة التي يقع فيها، يمكنك العثور على العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة، والتي بفضلها تتاح للسائحين فرصة استكشاف الغابات المحلية شخصيًا.براون (836 مترا) نيوزيلندايوجد في حديقة فيوردلاند الوطنية، التي تقع في نيوزيلندا، شلالات براون. حصلت على اسمها تكريما للرجل الذي اكتشف هذا المكان لأول مرة. نحن نتحدث عن المصور فيكتور كارلايل براون.يتغذى الشلال من بحيرة تحمل الاسم نفسه، يبلغ عرض النهر 12 مترا، ويتدفق في 6 شلالات، ليصب 3 أمتار مكعبة من الماء في الثانية. وفي الربيع يرتفع هذا الرقم إلى 14 مترا مكعبا.يجف الشلال في موسم الحر والجفاف، وتشتهر الحديقة بتنوعها البيولوجي ويحاط الشلال بالمنحدرات العالية والغابات التي تسكنها حيوانات نادرة.

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