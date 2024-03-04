https://sputnikarabic.ae/20240304/ازدياد-الصادرات-الزراعية-الروسية-30-ضعفا-منذ-عام-2000-1086635335.html
ازدياد الصادرات الزراعية الروسية 30 ضعفا منذ عام 2000
ازدياد الصادرات الزراعية الروسية 30 ضعفا منذ عام 2000
سبوتنيك عربي
ازدياد الصادرات الزراعية الروسية 30 ضعفا منذ عام 2000
2024-03-04T08:31+0000
2024-03-04T08:31+0000
2024-03-04T08:31+0000
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تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك"، كيف ازدادت الصادرات الزراعية الروسية منذ عام 2000.شاهد أيضا - ديناميات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى السنوات الـ10 الماضية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ازدياد الصادرات الزراعية الروسية 30 ضعفا منذ عام 2000
ازدياد الصادرات الزراعية الروسية 30 ضعفا منذ عام 2000
ازدياد الصادرات الزراعية الروسية 30 ضعفا منذ عام 2000
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، إنه "في عام 2030 يجب أن ينمو حجم المنتجات الزراعية بنسبة 25%، وأن تنمو الصادرات بمرة ونصف".
تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك"، كيف ازدادت الصادرات الزراعية الروسية منذ عام 2000.