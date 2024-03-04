https://sputnikarabic.ae/20240304/الجيش-السوداني-يرد-لأول-مرة-على-مزاعم-طلب-إيران-إقامة-قاعدة-عسكرية-على-البحر-الأحمر-1086651641.html

الجيش السوداني يرد لأول مرة على مزاعم طلب إيران إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

الجيش السوداني يرد لأول مرة على مزاعم طلب إيران إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

نفى الجيش السوداني، "ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية حول رفض الجيش السوداني طلبا إيرانيا بإقامة قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر مقابل تزويد السودان بسفينة... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T14:58+0000

2024-03-04T14:58+0000

2024-03-04T14:58+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "ما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال غير صحيح إطلاقا، ويجافي الواقع تماما".وأضاف أن "التقرير استند إلى شخص، ذكرت الصحيفة اسمه وادعت أنه مستشار أمني للرئيس السوداني، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لا يوجد أي مستشار بهذا الاسم في مؤسسة الرئاسة السودانية".وردت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، على هذه التقارير، نافية هذه الادّعاءات، ومعتبرة أنه "الادّعاء لا أساس له من الصحة وله دوافع سياسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان وزير الخارجية السوداني علي الصادق أفاد، خلال مقابلة مع سبوتنيك، أمس الأحد، بأن السودان لم يتلق أي طلبات من إيران بخصوص إنشاء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، قائلا: "قرأت المقال في صحيفة أمريكية اليوم، هذا الخبر غير صحيح".وظهرت إحدى التقارير الصحفية مؤخرا، بأن "إيران عرضت تصدير طائرات مسيرة إلى السودان مقابل بناء قاعدة في هذا البلد على البحر الأحمر".ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة السودانية والمناطق المحيطة بها نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240304/أول-رد-من-إيران-على-مزاعم-طلبها-من-السودان-إنشاء-قاعدة-في-البحر-الأحمر-1086640499.html

https://sputnikarabic.ae/20240303/وزير-الخارجية-السوداني-لسبوتنيك-إيران-لم-تطلب-من-حكومتنا--إنشاء-قاعدة-على-أراضيه-1086625683.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, إيران, أخبار إيران, العالم العربي