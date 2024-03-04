https://sputnikarabic.ae/20240304/الخارجية-الروسية-تطالب-سفير-ألمانيا-بتفسيرات-حول-مناقشة-ضباط-ألمان-إمداد-كييف-بصواريخ-تاوروس-1086651415.html

الخارجية الروسية تطالب سفير ألمانيا بتفسيرات حول مناقشة ضباط ألمان إمداد كييف بصواريخ "تاوروس"

الخارجية الروسية تطالب سفير ألمانيا بتفسيرات حول مناقشة ضباط ألمان إمداد كييف بصواريخ "تاوروس"

سبوتنيك عربي

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن المحادثات المسربة بين كبار الضباط الألمان تظهر بوضوح ضلوع الغرب وخاصة برلين في الصراع الأوكراني، مشيرة إلى أنها طلبت... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T14:33+0000

2024-03-04T14:33+0000

2024-03-04T14:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أنه "في 4 مارس/ آذار، طلبت وزارة الخارجية الروسية من السفير فوق العادة والمفوض لألمانيا ألكسندر غراف لامبسدورف، توضيحًا فيما يتعلق بالمناقشة التي جرت في محادثة بين كبار الضباط الألمان حول إمكانية إمداد كييف بصواريخ "كروز" طويلة المدى من طراز "توروس"، فضلاً عن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمساعدة العملية في استخدامها القتالي ضد أهداف في روسيا، وهو ما يظهر بوضوح تورط "الغرب الجماعي"، بما في ذلك برلين، في الصراع الدائر حول أوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية أيضًا أنه تمت الإشارة إلى أنه من غير المقبول تقييد عمل الصحفيين الروس في ألمانيا، أن مثل هذه الخطوات لن تمر دون رد.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر". وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".

https://sputnikarabic.ae/20240304/إعلام-قد-يكون-تسريب-تسجيلات-الضباط-الألمان-مجرد-قمة-جبل-الجليد-1086640697.html

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