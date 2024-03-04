https://sputnikarabic.ae/20240304/الصين-تعلق-على-التسريبات-الصوتية-لضباط-ألمان-يخططون-لمهاجمة-جسر-القرم-1086633891.html

الصين تعلق على التسريبات الصوتية لضباط ألمان يخططون لمهاجمة جسر القرم

الصين تعلق على التسريبات الصوتية لضباط ألمان يخططون لمهاجمة جسر القرم

سبوتنيك عربي

علقت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على التسريبات الصوتية التي كشفت قيام ضباط ألمان بالتخطيط لمهاجمة جسر القرم في روسيا. 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T08:07+0000

2024-03-04T08:07+0000

2024-03-04T08:07+0000

العالم

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح. نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة والعمل معا لتهدئة الوضع".وأوضحت زاخاروفا: "التعليقات الواردة من الهياكل الحكومية الألمانية بشأن التسجيل الصوتي لمحادثة الجيش الألماني لا تأتي من ممثلين رسميين، ولكن من خلال وسائل الإعلام التي لها روابط لمصادر غير مسماة أو متعددة الاتجاهات بشكل رهيب".وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "هذا ليس مدهشا على الإطلاق، ماذا يعني هذا؟ عدم وجود حكومة موحدة في ألمانيا. والنخب والحكومة والشعب ليس لديهم مسؤولية تجاه بعضهم بعضًا، وغياب ردود الفعل هذه هو دليل مباشر على الافتقار إلى الديمقراطية".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك قوة غير مرئية (وغير معروفة) للناخب الألماني، لا علاقة لها بالنظام الانتخابي، داخل جهاز الدولة الألماني، الذي يحكم ألمانيا الآن".وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".

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