عربي
https://sputnikarabic.ae/20240304/الصين-تعلق-على-التسريبات-الصوتية-لضباط-ألمان-يخططون-لمهاجمة-جسر-القرم-1086633891.html
الصين تعلق على التسريبات الصوتية لضباط ألمان يخططون لمهاجمة جسر القرم
الصين تعلق على التسريبات الصوتية لضباط ألمان يخططون لمهاجمة جسر القرم
سبوتنيك عربي
علقت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على التسريبات الصوتية التي كشفت قيام ضباط ألمان بالتخطيط لمهاجمة جسر القرم في روسيا. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T08:07+0000
2024-03-04T08:07+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081823624_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_76eb6b63d50734d3ede6c8ac0266ebda.jpg
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح. نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة والعمل معا لتهدئة الوضع".وأوضحت زاخاروفا: "التعليقات الواردة من الهياكل الحكومية الألمانية بشأن التسجيل الصوتي لمحادثة الجيش الألماني لا تأتي من ممثلين رسميين، ولكن من خلال وسائل الإعلام التي لها روابط لمصادر غير مسماة أو متعددة الاتجاهات بشكل رهيب".وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "هذا ليس مدهشا على الإطلاق، ماذا يعني هذا؟ عدم وجود حكومة موحدة في ألمانيا. والنخب والحكومة والشعب ليس لديهم مسؤولية تجاه بعضهم بعضًا، وغياب ردود الفعل هذه هو دليل مباشر على الافتقار إلى الديمقراطية".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك قوة غير مرئية (وغير معروفة) للناخب الألماني، لا علاقة لها بالنظام الانتخابي، داخل جهاز الدولة الألماني، الذي يحكم ألمانيا الآن".وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".
https://sputnikarabic.ae/20240302/خبير-لـسبوتنيك-نفي-برلين-التسريبات-الصوتية-لكبار-ضباطها-لن-يحميها-من-الرد-الروسي-1086591572.html
https://sputnikarabic.ae/20240302/شولتس-يعلق-على-التسجيلات-الصوتية-للجيش-الألماني-حول-هجوم-القرم-1086594098.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081823624_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_f0ae59bf882c92ae3dde764124b152af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الصين تعلق على التسريبات الصوتية لضباط ألمان يخططون لمهاجمة جسر القرم

08:07 GMT 04.03.2024
© AP Photo / Ng Han Guanالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
علقت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على التسريبات الصوتية التي كشفت قيام ضباط ألمان بالتخطيط لمهاجمة جسر القرم في روسيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح. نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة والعمل معا لتهدئة الوضع".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد اعتبرت أمس أن عدم وجود تعليقات من مسؤولي الإدارات الألمانية بشأن تسجيل محادثة بين ضباط الجيش الألماني يشير إلى عدم وجود حكومة موحدة في البلاد، وهدف وسائل الإعلام في البلاد هو الحفاظ على وهم الديمقراطية الشعبية.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير لـ"سبوتنيك": نفي برلين التسريبات الصوتية لكبار ضباطها لن يحميها من الرد الروسي
2 مارس, 12:39 GMT
وأوضحت زاخاروفا: "التعليقات الواردة من الهياكل الحكومية الألمانية بشأن التسجيل الصوتي لمحادثة الجيش الألماني لا تأتي من ممثلين رسميين، ولكن من خلال وسائل الإعلام التي لها روابط لمصادر غير مسماة أو متعددة الاتجاهات بشكل رهيب".
وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "هذا ليس مدهشا على الإطلاق، ماذا يعني هذا؟ عدم وجود حكومة موحدة في ألمانيا. والنخب والحكومة والشعب ليس لديهم مسؤولية تجاه بعضهم بعضًا، وغياب ردود الفعل هذه هو دليل مباشر على الافتقار إلى الديمقراطية".

وأضافت زاخاروفا أن هذا يشير إلى أن "السبب الوحيد لوجود وسائل الإعلام في ألمانيا هو الحفاظ على وهم الديمقراطية الشعبية"، مشيرةً إلى أن "جميع المعلومات مشوّهة، وعرضها موجّه، لإزالة المسؤولية عن السلطات".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك قوة غير مرئية (وغير معروفة) للناخب الألماني، لا علاقة لها بالنظام الانتخابي، داخل جهاز الدولة الألماني، الذي يحكم ألمانيا الآن".
ونوهت إلى أن المواطنين الألمان لديهم الآن "فرصة فريدة لإنقاذ أنفسهم، لسحب هذا الخيط وجعل السلطات الرسمية تتحدث مباشرة عما يحدث في ألمانيا، ونوع المحادثة هذه، وأين ومن يقود البلاد".
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس يعلق على التسجيلات الصوتية للجيش الألماني حول هجوم القرم
2 مارس, 13:30 GMT
وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سلطات قطاع غزة: الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية غير فعالأمس, 22:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала