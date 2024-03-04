https://sputnikarabic.ae/20240304/الصين-تعلق-على-التسريبات-الصوتية-لضباط-ألمان-يخططون-لمهاجمة-جسر-القرم-1086633891.html
الصين تعلق على التسريبات الصوتية لضباط ألمان يخططون لمهاجمة جسر القرم
الصين تعلق على التسريبات الصوتية لضباط ألمان يخططون لمهاجمة جسر القرم
سبوتنيك عربي
علقت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على التسريبات الصوتية التي كشفت قيام ضباط ألمان بالتخطيط لمهاجمة جسر القرم في روسيا. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T08:07+0000
2024-03-04T08:07+0000
2024-03-04T08:07+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081823624_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_76eb6b63d50734d3ede6c8ac0266ebda.jpg
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح. نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة والعمل معا لتهدئة الوضع".وأوضحت زاخاروفا: "التعليقات الواردة من الهياكل الحكومية الألمانية بشأن التسجيل الصوتي لمحادثة الجيش الألماني لا تأتي من ممثلين رسميين، ولكن من خلال وسائل الإعلام التي لها روابط لمصادر غير مسماة أو متعددة الاتجاهات بشكل رهيب".وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "هذا ليس مدهشا على الإطلاق، ماذا يعني هذا؟ عدم وجود حكومة موحدة في ألمانيا. والنخب والحكومة والشعب ليس لديهم مسؤولية تجاه بعضهم بعضًا، وغياب ردود الفعل هذه هو دليل مباشر على الافتقار إلى الديمقراطية".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك قوة غير مرئية (وغير معروفة) للناخب الألماني، لا علاقة لها بالنظام الانتخابي، داخل جهاز الدولة الألماني، الذي يحكم ألمانيا الآن".وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".
https://sputnikarabic.ae/20240302/خبير-لـسبوتنيك-نفي-برلين-التسريبات-الصوتية-لكبار-ضباطها-لن-يحميها-من-الرد-الروسي-1086591572.html
https://sputnikarabic.ae/20240302/شولتس-يعلق-على-التسجيلات-الصوتية-للجيش-الألماني-حول-هجوم-القرم-1086594098.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081823624_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_f0ae59bf882c92ae3dde764124b152af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تعلق على التسريبات الصوتية لضباط ألمان يخططون لمهاجمة جسر القرم
علقت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على التسريبات الصوتية التي كشفت قيام ضباط ألمان بالتخطيط لمهاجمة جسر القرم في روسيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح. نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة والعمل معا لتهدئة الوضع".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد اعتبرت أمس أن عدم وجود تعليقات من مسؤولي الإدارات الألمانية بشأن تسجيل محادثة بين ضباط الجيش الألماني يشير إلى عدم وجود حكومة موحدة في البلاد، وهدف وسائل الإعلام في البلاد هو الحفاظ على وهم الديمقراطية الشعبية.
وأوضحت زاخاروفا
: "التعليقات الواردة من الهياكل الحكومية الألمانية بشأن التسجيل الصوتي لمحادثة الجيش الألماني لا تأتي من ممثلين رسميين، ولكن من خلال وسائل الإعلام التي لها روابط لمصادر غير مسماة أو متعددة الاتجاهات بشكل رهيب".
وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "هذا ليس مدهشا على الإطلاق، ماذا يعني هذا؟ عدم وجود حكومة موحدة في ألمانيا. والنخب والحكومة والشعب ليس لديهم مسؤولية تجاه بعضهم بعضًا، وغياب ردود الفعل هذه هو دليل مباشر على الافتقار إلى الديمقراطية".
وأضافت زاخاروفا أن هذا يشير إلى أن "السبب الوحيد لوجود وسائل الإعلام في ألمانيا هو الحفاظ على وهم الديمقراطية الشعبية"، مشيرةً إلى أن "جميع المعلومات مشوّهة، وعرضها موجّه، لإزالة المسؤولية عن السلطات".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك قوة غير مرئية (وغير معروفة) للناخب الألماني، لا علاقة لها بالنظام الانتخابي، داخل جهاز الدولة الألماني، الذي يحكم ألمانيا الآن".
ونوهت إلى أن المواطنين الألمان لديهم الآن "فرصة فريدة لإنقاذ أنفسهم، لسحب هذا الخيط وجعل السلطات الرسمية تتحدث مباشرة عما يحدث في ألمانيا، ونوع المحادثة هذه، وأين ومن يقود البلاد".
وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى
بشأن الهجمات على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني
إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".